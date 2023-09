Ekspert om volden i Sverige: – Slike oppgjør kan ofte bli blodige

– Hendelsene kommer på toppen av den organiserte gjengkriminaliteten vi har sett i Sverige de siste årene, sier professor Paul Larsson.

I løpet av de siste ukene har voldsbølgen i Sverige krevd flere ofre. Flere personer er drept, og senest mandag kveld og tirsdag morgen ble to boligkomplekser rammet av eksplosjoner.

Flere av hendelsene knyttes til gjengkriminaliteten i landet.

– Det man ser i disse dager er nok et utslag av et oppgjør innad i et miljø. Slike oppgjør kan ofte bli blodige, eskalere og gå utover slektninger og andre sivile, sier professor i kriminologi ved Politihøgskolen i Oslo, Paul Larsson til ABC Nyheter.

Når det gjelder drapene er det flere av ofrene som regnes som tilfeldige. Et av ofrene, en kvinne i 60-årene, var ifølge svensk politi moren til et gjengmedlem.

Et annet offer var nabo til et gjengmedlem. Den 23 år gamle mannen ble skutt og drept i en trappeoppgang et boligområde i Uppsala 12. september.

– Et helt annet omfang

– Hendelsene kommer på toppen av den organiserte gjengkriminaliteten vi har sett i Sverige de siste årene. Konflikter innad i gjenger er noe man helst prøver å unngå fordi det er dårlig for businessen, men maktkamper kan oppstå innad, og da kan sånt skje, sier Larsson.

– Er den noen fare for at vold av et slikt kaliber vi ser i Sverige kan bli å se i Norge?



– Situasjonen i Sverige er av et helt annet omfang enn vi har i Norge. Vi har sett tilstander som kan ligne litt før, med B-gjengen og MC-krigene, men i Sverige er omfanget mye større og vi snakker om langt flere ulike organiserte kriminelle miljøer og gjenger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Et boligbygg i Hässelby i Stockholm ble rammet av en kraftig eksplosjon i en trappeoppgang mandag kveld.

Foxtrot-nettverket og «Den kurdiske reven»

Flere alvorlige voldshendelser i Sverige den siste tiden knyttes til en intern konflikt i Foxtrot-nettverket, som ledes av Rawa Majid, kjent som «Den kurdiske reven».

Flere av de alvorlige voldshendelsene knyttes til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Nettverket ledes i utgangspunktet av Rawa Majid, kjent som «Den kurdiske reven». Ifølge NRK har Majid styrt nettverket fra eksil i Tyrkia, hvor han gjemmer seg for svenske myndigheter.

Nå ser det imidlertid ut til at det har oppstått en intern konflikt blant de få som regnes som den innerste kretsen i Foxtrott-nettverket, skriver statskanalen.

Det hevdes at Majid har kontakter høyt oppe i tyrkisk politikk, noe som gjorde at han fikk tyrkisk statsborgerskap etter at han forlot Sverige i 2018.

Kripos: Opererer i Norge

Mandag kveld opplyste norske Kripos at Foxtrot-nettverket har forgreininger til Norge.

– Det er registrert kriminelle aktiviteter i Norge som vi kan spore tilbake til Foxtrot-nettverket, sier Trond Bruen Olsen, avsnittsleder for organisert kriminalitet-seksjonen i Kripos, til NRK.

Ifølge Kripos er kriminelle fra Foxtrot-nettverket og andre svenske kriminelle nettverk er innblandet i norsk kriminalitet så ofte som på ukentlig basis, skriver NTB.

– I all hovedsak dreier det seg om narkotikavirksomhet. Det kan også være kriminelle forhold relatert til voldsutøvelse og pengeinnkreving, sier Olsen, som legger til at det også er snakk om salg av våpen og sprengstoff.