Kina: – Vi har ikke fått beskjed om at Nord-Korea har åpnet grensen

Vennskapsbroen mellom Nord-Korea og Kina på tverst av Yaluelven. Mandag meldte kinesisk statlig media at Nord-Korea igjen åpner grensen for utlendinger, men det har ikke det kinesiske utenriksdepartementet fått noe beskjed om.

NTB

Det kinesiske utenriksdepartementet påpeker at det ikke har fått beskjed om at Nord-Korea igjen lar utlendinger komme til landet.

Kinesisk rikskringkasting CCTV meldte mandag at Nord-Korea igjen har åpnet grensen for utlendinger, og at alle besøkende må gjennom en to dager lang karantene ved ankomst.

Men Kina har ikke fått noe varsel via diplomatiske kanaler om at grensen er gjenåpnet, sier en talsperson for kinesisk UD tirsdag.

Nord-Korea har svært strenge innreiseregler, og under coronapandemien ble grensen så å si helt stengt.

Kina har vært regnet som en av Nord-Koreas få allierte, selv om forholdet mellom de to landene ikke er ukomplisert. Den siste tiden har Russland knyttet tettere bånd med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, trolig for å sikre seg flere våpen som kan brukes i krigen i Ukraina.