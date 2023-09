NTB

Det er meldt fra en rekke hold om en eksplosjon i den svenske byen Linköping. Brannvesenet er på vei til stedet.

Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs, og er hørt i området Ekholmen. Flere enheter har rykket ut. Et vitne sier til Aftonbladet at det var et høyt smell.

I 6.40-tiden har redningstjenesten ikke annen informasjon enn at det har skjedd en eksplosjon.