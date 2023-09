Sør-Korea tar imot Japan og Kina til sjeldne samtaler

Japans viseutenriksminister Takehiro Funakoshi (t.v.) poserer for et bilde sammen med sin sørkoreanske motpart Chung Byung-won (i midten) og Kinas viseutenriksminister Nong Rong (t.h.) før de tre møttes til sjeldne trepartssamtaler i Seoul. Foto: Bae Jae-man / Yonhap via AP / NTB

NTB

Sør-Korea er tirsdag vertskap for et sjeldent møte med høytstående diplomater fra Japan og Kina, opplyser landets utenriksdepartement.

Trepartssamtalene anses som et forsøk på å roe ned kinesiske bekymringer over det gryende sikkerhetssamarbeidet mellom USA, Sør-Korea og Japan.

I møte med atomtrusselen fra et mer aggressivt Nord-Korea, har Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol brakt Seoul nærmere Washington. Samtidig har han jobbet for å bedre forholdet til Japan, som også står USA nært. Etter et toppmøte i USA i august het det at de tre landene har innledet et «nytt kapittel» med tett sikkerhetssamarbeid.

Tirsdagens møte vil omhandle muligheter for samarbeid mellom Seoul, Tokyo og Beijing, og også ta opp muligheten for å gjenoppta møtene mellom de tre landenes ledere. Det siste av disse møtene fant sted i 2019.

Kina er Sør-Koreas største handelspartner, men er også Nord-Koreas viktigste allierte og økonomiske velgjører.