USA teller ned til nedstengning – fristen er midnatt lørdag

Mørke skyer over den amerikanske Kongressen. Budsjettforhandlingene i Representantenes hus er spesielt harde i år, og amerikanerne begynner så smått å forberede seg på en føderal nedstenging fra søndag. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Mens president Biden gir «ekstreme republikanere» skylden, forsøker flertallsleder Kevin McCarthy å rulle ut flere vedtak for å hindre nedstengning.

Kampen om neste års budsjett er uvanlig hard i den amerikanske kongressen. En gruppe ytterliggående republikanere nekter å følge budsjettavtalen som ble inngått i vår mellom flertallsleder Kevin McCarthy og president Joe Biden.

I juni ble de enige om å kutte budsjettene med 1.500 milliarder dollar de kommende 10 årene. De konservative republikanerne vil kutte ytterligere 120 milliarder dollar i neste års budsjett.

Med frist natt til søndag hengende over seg har ikke Representantenes hus vedtatt ett eneste av de 12 budsjettvedtakene som trengs for å videreføre føderal virksomhet.

McCarthys plan er ifølge nyhetsbyrået Reuters å få støtte til fire budsjettvedtak, som i neste omgang kan føre til et vedtak om midlertidig finansiering av føderale tjenester.

Skal stemme over fire forslag

Ett av de mer kontroversielle kravene fra opprørerne er å kutte støtten til Ukraina. Biden-administrasjonen har bedt om ekstrabevilgning ut over avtalen som ble inngått i vår.

McCarthy annonserte mandag at Representantenes hus skal stemme over fire budsjettforslag som kan «åpne debatten» om 2024-budsjettet.

Ifølge flertallslederen skal enkelte av motstanderne mot å øke forsvarsbudsjettet ha skiftet mening.

– De ser ut til å være villige til å arbeide. Så vi kan ha en mulighet nå, sa McCarthy til journalister mandag.

Tirsdag skal Representantenes hus stemme over budsjettforslagene. Forslagene vil begrense tilgangen på abort, fjerne et klimainitiativ fra president Joe Biden til 11 milliarder dollar, og gjenoppta byggingen av en grensemur mot Mexico.

Maga-fløyen til besvær

Sist torsdag tapte McCarthy en avstemming over forsvarsbudsjettet med bare fem stemmer, som alle tilhører den ytterliggående Maga-fløyen i Det republikanske partiet. Maga (Make America Great Again) var slagordet til tidligere president Donald Trump.

Flere av McCarthys partifeller har markert seg som motstandere av å inngå midlertidige budsjettvedtak for å sikre drift ut over 1. oktober. Andre ber Maga-fløyen disiplinere seg.

Den republikanske lederen av Etterretningskomiteen, Michael McCaul, oppfordrer opprørerne til ikke å blokkere republikanske forslag og samtidig si at det er uaktuelt å inngå et budsjettflertall med demokratene.

– Midlertidige budsjettvedtak er ikke veien å gå. Det blir som å sparke boksen foran seg nedover gaten, sier republikaneren Tony Gonzalez til CBS News' «Face the Nation».

Gå sammen med demokratene – og bli avsatt

Samme budskap kommer fra Tim Burchett (R), som til CNNs «State of the Union» sier han aldri har stemt for midlertidige budsjettforslag. Burchett advarer samtidig flertallsleder McCarthy mot å danne flertall med demokratene.

– Da vil jeg sterkt vurdere å avsette McCarthy som speaker, sier han.

Biden viser til at han og flertallslederen ble enige om utgiftsnivåene i juni.

– Men nå truer en liten gruppe ekstreme republikanere med å ikke overholde avtalen slik at alle amerikanere må betale deres pris. Å finansiere myndighetene er en av de mest grunnleggende oppgavene Kongressen har. Nå er det på tide at republikanerne starter på jobben de er valgt til å gjøre. La oss få dette gjort, sa presidenten i en tale i helgen.

– Vil stanse rettssakene mot seg

Demokraten Jamie Raskin hevder det er Donald Trump som står bak budsjettopprørerne i Det republikanske partiet.

Ifølge Raskin tror Trump at han kan fryse forberedelsene til rettssakene som venter med å tvinge fram en nedstenging av føderal virksomhet.

I MSNBCs «Morning Joe» advarer Raskin forgrunnsfigurene Matt Gaetz og Marjorie Taylor Green om at de kan komme til å ødelegge sin politiske karriere for ingenting.

– Trump tar grundig feil. Riksadvokaten, spesialanklager Jack Smith, og de føderale domstolene vil fortsette å motta finansiering – nedstenging eller ikke. Trump går inn for å stenge ned resten av USA, men forberedelsene til rettssakene vil fortsette som før. Green og Gaetz bør innse at de kan ødelegge sine politiske karrierer for ingenting, sier Raskin, som ledet den andre riksrettssaken mot Donald Trump.

– Hallusinerer

Green og Gaetz sto i front da opprørerne presset McCarthy til riksrettssak mot president Biden for å finne ut om han hadde noe med sin sønn Hunter Bidens forretninger å gjøre.

McCarthys republikanske støttespillere oppfordrer opprørerne til å forhindre nedstengning.

– De hallusinerer hvis de tror at de kan tvinge gjennom kutt uten å gå med på en midlertidig finansiering før tiden renner ut. En viktig del av strategien er å gjøre alt som kan gjøres for å hindre nedstenging, sier Garret Graves til nyhetsbyrået AP.

Gaetz avviser bastant å stemme for midlertidig finansiering og sier han aldri vil stemme for noen som helst form for midlertidig finansiering. Han vil stemme i tråd med hva ekspresident Donald Trump oppfordrer til.

Hvis McCarthey ikke klarer å samle flertall i eget parti, kan han få støtte fra demokratene. I senatet har demokratene og republikanerne inngått et budsjettforlik.

Men det vil sannsynligvis bety slutten på Kevin McCarthys verv som flertallsleder for republikanerne.