USA fordømmer mulig angrep mot Cubas ambassade i Washington

NTB

USA fordømmer et angivelig angrep mot den cubanske ambassaden i Washington.

– Angrep mot diplomatiske bygg er uakseptable, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i en uttalelse. Videre heter det at det er opprettet kontakt med den cubanske ambassaden og rettsvesenet for å sikre at saken blir ordentlig etterforsket.

En angriper kastet ifølge Cubas utenriksminister Bruno Rodríguez Parrilla to brannbomber mot ambassaden søndag kveld. Ingen ble skadd.

Cubas president Miguel Díaz-Canel forlot søndag USA etter å ha deltatt på FN-møtet i New York.

Flere cubanere demonstrerte i gatene i New York for å vise sin misnøye med presidenten under FN-uka. Den cubanske ambassaden ble rammet av et angrep i april 2020, da en mann åpnet ild mot bygningen. Ingen ble skadd.