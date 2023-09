Putin med klar ordre til forsvarsminister Sjojgu: Stans den ukrainske offensiven

Ifølge Institute for the Study of War (ISW) skal Putin ha gitt Sjojgu en tidsfrist for når oppdraget skal være utført. Arkivfoto: Mikhail Metzel / Sputnik / AP / NTB

Situasjonen for de russiske styrkene blir stadig mer anstrengt. Til tross for nærmest uinntagelige forsvarsverk, klarer ikke russerne å stanse den ukrainske fremrykkingen.

Ifølge Institute for the Study of War (ISW) skal Putin ha gitt Sjojgu en tidsfrist for når oppdraget skal være utført. ISW viser til en kilde i Putins innerste sirkel.

«En insiderkilde i Kreml hevdet at Putin angivelig ga den russiske forsvarsministeren Sjoigu en frist på én måned, til begynnelsen av oktober 2023, for å forbedre situasjonen ved frontlinjen, stoppe ukrainske motoffensiver og få russiske styrker til å gjenvinne initiativet».

Russiske omgrupperinger



3. ukrainske angrepsbrigade angriper russiske stillinger nær Andriivka, Donetsk-regionen, Ukraina, 27. august 2023. Les mer Lukk

Ordren kommer samtidig som ukrainske bakkestyrker gjør stadig nye fremskritt langs frontlinjen, spesielt i Zaporizjzja. Det er her de ukrainske generalene har satt inn støtet for å få et betydelig gjennombrudd som kan bane veien for nye ukrainske gjenerobringer.

Tapene skal ha eskalert på russisk side de siste ukene. Russerne har omgruppert styrker fra blant annet Bakhmut og Kharkiv-regionen for å forsterke forsvarslinjene ved Zaporizjzja. Her pågår det harde kamper.

Melitopol er ett av offensivens hovedmål



Ukrainske styrker skal ha klart å ta seg forby Robotyne og videre mot den strategisk viktig byen Tokmak. Klarer de det ligger veien åpen mot Melitopol, som er ett av offensivens hovedmål. Når de fram dit blir de russiske styrkene delt i to.

Ifølge ISW er det ventet at den russiske militærkommandoen vil beordre kontinuerlige motangrep i håp om å bringe den ukrainske motoffensiven til et klimaks, for så å snu krigens gang, selv om det vil koste de russiske troppene dyrt, skriver Ukrainska Pravda.

Video: Ukraina: – Den russiske flåten har problemer

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina: – Den russiske flåten har problemer

Putin kan ha ombestemt seg



Så sent som 4. september uttalte en selvsikker og hånlig Putin at den ukrainske motoffensiven var en fiasko.

– Når det gjelder manglende framdrift i denne motoffensiven, så er det ikke det som er saken. Det er snarere at den er fullstendig mislykket, sa Putin etter et møte i Sotsji med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

Dette står i sterk kontrast til Putins nye ordre om stanse offensiven, koste hva det koste vil.

– Hvis Putin sier det, er det et tegn på det motsatte

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Tor Bukkvoll, tolker Putins uttalelse slik:

– Hvis han sier det, er det et tegn på det motsatte. Han ønsker nok intenst å tro det, og det er ikke usannsynlig at rapporteringen fra fronten fremdeles er betydelig farget av optimisme. Dette er det vanskelig å rette på. Dermed kan Putin sitte med et bilde som ser atskillig lysere ut enn virkeligheten.

Dårlig moral



Ukrainske soldater forbereder en Grad multi-rakettkaster ved frontlinjen nær Bakhmut. Les mer Lukk

Ifølge en russisk kilde tilknyttet de russiske elitestyrkene skal det være tilløp til panikk over utsiktene til betydelige ukrainske fremskritt i Verbove-området nær Zaporizjzja.

En russisk militærblogger advarer om at det er overhengende trussel om at russiske styrker kan bli omringet som følge av den rapporterte ukrainske fremrykningen inn i Verbove. Bloggeren viser til store tap og dårlig moral i det 56. VDV-regimentet. Det hevdes videre at mer enn halvparten av personellet i den 7. og 76. VDV-divisjonen er mobilisert personell.

Kan beordre «nådeløse motangrep»

Militærbloggeren sammenlignet den dårlige moralen i det 56. VDV-regimentet med den generelle moralen til det sovjetiske militæret under invasjonen av Afghanistan og det russiske militæret under kampanjen i Tsjetsjenia.

Ifølge ISW er det mye som tyder på at den russiske militærkommandoen «kan beordre nådeløse motangrep» i håp om å tvinge den ukrainske motoffensiven til å kulminere.