Sophia Loren (89) til sykehus etter stygt fall

Den tidligere filmstjernen skal ha pådratt seg flere brudd.

Den italienske skuespillerlegenden Sophia Loren er sendt til sykehus etter en fallulykke. Det skriver blant annet Hollywood Reporter.

Ulykken skal ha funnet sted på badet i hennes hjem i Sveits. Stjernen skal ha brukket lårhalsen og hofta i ulykken.

Loren, som ble 89 år gammel forrige uke, ble operert søndag. Stjernens to sønner, Carlo og Edoardo, skal ha vært ved hennes side under operasjonen.

Sophia Loren har spilt i en rekke filmer over flere tiår. Hun har vunnet flere priser for sin innsats i filmindustrien. Hun har blant annet en Oscar fra 1960 for sin rolle i filmen «To kvinner». Hun har en rekke ganger blitt kåret til en av verdens vakreste kvinner, og har blitt beskrevet som et europeisk sexsymbol på størrelse med Brigitte Bardot (88).

Hollywood Reporter skriver at nyheten om fallet skal ha kommet da hun ikke dukket opp på åpningen av en restaurant som bærer hennes navn.