Ukraina hevder sjefen for den russiske svartehavsflåten er død

Ifølge Ukraina ble flåtesjefen drept i et angrep fredag.

Sjefen for den russiske svartehavsflåten, Viktor Sokolov, skal ha blitt drept i et ukrainsk angrep mot hovedkvarteret til flåten. Det hevder ukrainske spesialstyrker.

– 34 offiserer ble drept, inkludert kommandøren for svartehavsflåten. Ytterligere 105 okkupanter ble såret. Hovedkvarteret er umulig å reparere, skriver Ukrainas spesialstyrker i sosiale medier, ifølge NTB.

Ikke bekreftet av uavhengige kilder

Ukraina gjennomførte det de omtaler som flere vellykkede angrep mot hovedkvarteret i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya fredag.

Nyheten om kommandørens død er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Russiske kilder meldte først om ett dødsfall etter angrepet fredag. Forsvarsdepartementet i Moskva gikk siden ut og sa at en tjenestemann er savnet.

Overtok ansvaret

Viktor Sokolov overtok ansvaret for svartehavsflåten i august 2022 etter at Russlands president Vladimir Putin avsatte Igor Osipov som sjef for flåten.

Tidligere tjenestegjorde Sokolov i både nordflåten og stillehavsflåten. Han ledet også et russisk sjøforsvarsakademi.