Latvia har mistet kontakt med en drone ved den russiske grensen

NTB

Latvias forsvarsdepartement har begynt en granskning etter at militæret mistet kontakt med en drone ved grensen til Russland.

Formålet med granskningen er å fastslå den hittil ukjente tekniske årsaken til at man mistet kontakt med dronen, opplyser forsvarsminister Andris Spruds mandag.

Dronen ble meldt savnet under en militærøvelse i helgen. Ifølge forsvaret er det «stor sannsynlighet» for at den har landet på russisk territorium. Overvåkingsdronen var ikke utstyrt med noen våpen.

Forsvarsministeren sier Latvia har handlet i samsvar med internasjonale regler og informert Russland om hendelsen. Han hevder imidlertid at Russland kan bruke den mulige dronelandingen på russisk territorium til propagandaformål, selv om internasjonal praksis vil sørge for at dronen blir sendt tilbake.