Ukrainas førstedame Olena Zelenska er usikker på om Volodymyr Zelenskyj vil stille til presidentvalg

Mens Ukraina diskuterer om landet skal avholde neste presidentvalg eller ikke, sier Ukrainas førstedame Olena Zelenska at hun ikke er sikker på om ektemannen vil stille til valg for en ny periode i 2024.

I et nylig intervju sier førstedame Olena Zelenska at de politiske ambisjonene til ektemannen, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ikke alltid har hatt hennes personlige støtte. Men hvis han stilte til valg for en ny periode, ville hun ikke føle seg like motvillig som hun gjorde under hans første presidentvalg.

– Selv da han stilte til valg første gang, støttet jeg han ikke fullt ut. Men hvis han stiller igjen, hvis han stiller for andre gang, hvis han bestemmer seg for at det er nødvendig – vel, vi har litt erfaring, vi har vært der, sier Zelenska.

Hun legger til at hun ikke var sikker på om han i det hele tatt ville stille, særlig med tanke på den usikre situasjonen i landet.

– Det vil også avhenge av om samfunnet vårt trenger ham som president. Hvis han føler at det ukrainske samfunnet ikke lenger ønsker ham som president, vil han sannsynligvis ikke stille. Men jeg vil støtte ham uansett hvilken beslutning han tar, fortsetter Zelenska.

Se video: Ukraina takker Norge – viser angrep

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina takker Norge: Viser angrep

«Risikabelt og skadelig»

Nesten en femtedel av Ukraina er okkupert av russiske styrker, millioner er drevet på flukt på grunn av krigen, og titusenvis av innbyggere tjenestegjør som soldater, skriver Business Insider. Ifølge ukrainske tjenestemenn og valgeksperter vil det være «praktisk talt umulig» og «uklokt» å avholde et fritt og rettferdig valg.

«Russerne presser på for dette gjennom sine hemmelige kanaler», sier en ukrainsk tjenestemann, og legger til at et presidentvalg i 2024 vil være risikabelt og skadelig for landet. «Det finnes ingen situasjon der det er mulig å avholde et demokratisk valg under krigen».

Russland har holdt «valg» for å innsette medlemmer av det russiske regjeringspartiet i okkuperte ukrainske områder. Antony Blinken, USAs utenriksminister, har kalt de russiske valgene i Ukraina «illegitime», og Europarådet har kalt dem «et åpenbart brudd på folkeretten».

Enkelte amerikanske tjenestemenn, deriblant senator Lindsey Graham, har likevel offentlig oppfordret Ukraina til å avholde presidentvalget som planlagt i mars 2024, etter samme tidsplan som det vanligvis ville ha blitt gjennomført hvis krigen ikke pågikk.

– Jeg er klar over at det ukrainske parlamentet må godkjenne dette, og at det vil være utfordrende å gjennomføre valget sikkerhetsmessig. Jeg kan imidlertid ikke tenke meg en bedre investering for stabiliteten i Europa enn å hjelpe Ukraina med å overleve som et uavhengig, selvstyrt, rettsstatsbasert demokrati. Jeg vil oppfordre alle Ukrainas allierte til å bidra med økonomisk og teknisk assistanse for å støtte dette arbeidet, sa Graham i en uttalelse i slutten av august.

En høytstående tjenestemann i Biden-administrasjonen har uttalt at Det hvite hus «ikke presser dem til å avholde valg».

Selv om uttalelsen fra den ukrainske presidentfruen tyder på at Zelenskyj ennå ikke har bestemt seg for om han vil stille til valg for en ny periode, sa den ukrainske presidenten i slutten av forrige måned at han ville være åpen for å utlyse og avholde valg i 2024 hvis landets allierte bidro med sikkerhet og logistisk støtte.

Hva med Russland?

Russlands neste presidentvalg er også berammet til 2024, men det er fortsatt uklart om landet kommer til å avholde et formelt valg.

Tidligere denne måneden sa Dmitrij Peskov, talsmann for Kreml, at president Vladimir Putin ennå ikke har bestemt seg for om han vil stille til valg.

I begynnelsen av august sa Peskov at Russland «teoretisk sett» ikke trenger å avholde presidentvalg fordi det er «åpenbart» at Vladimir Putin vil vinne «med mer enn 90 prosent av stemmene».

Til tross for Peskovs tilsynelatende tro på Putins fortsatte politiske suksess, ønsker Kreml å utelukke politikere under 50 år fra å føre valgkamp mot ham for å unngå at 70-åringen fremstår som svak.