EU vil redusere de økonomiske forbindelsene med Kina

NTB

EU har ikke til hensikt å kutte forbindelsene med Kina, men vil redusere den økonomiske avhengigheten, sier EUs handelskommissær under et besøk i Beijing.

Handelskommissær Valdis Dombrovskis ba mandag Kina bidra til å dempe inntrykket av usikkerhet ved å ha forbindelser med landet, både politisk og økonomisk. EU har lenge klaget over mangelen på like konkurransevilkår og politiseringen av næringslivet, noe som favoriserer hjemmeindustrien og svekker innsyn og rettigheter for utlendinger.

Det er dessuten utpreget uro i EU over at kinesiske myndigheter styrker forbindelsen til Russland og inntar det de selv kaller en nøytral holdning til krigen i Ukraina.

– Europas økonomiske forbindelse med Kina er omfattende, men Kina kan selv bidra til å redusere det inntrykket som skapes, om at det forbundet med risiko å handle med landet, sa Dombrovskis i en tale på det prestisjetunge Tsinghua-universitetet i Beijing mandag.

Nasjonale interesser

Kina la tidligere i år fram lover som blant annet berører forbindelser med utlandet. Her advares det mot handlinger som står i strid med Kinas nasjonale interesser.

En annen lov er rettet mot spionasje og forbyr overføring av informasjoner som har betydning for nasjonal sikkerhet. Begrepet nasjonal sikkerhet er ikke nærmere definert, men øker faren for at utenlandske selskaper kan komme til å tråkke over grensen.

– Denne tvetydighet gir altfor mye rom for tolkning. Europeiske selskaper sliter med å forstå reglene for etterlevelse av lovverket. Dette svekker tilliten og virker avskrekkende for nye investeringer i Kina, sa handelskommissær Dombrovkis.

Ubalanse i handel

EU ber også om et mer balansert handelsforhold mellom de to parter. I dag importerer EU for nesten 400 milliarder euro mer enn det Kina importerer fra EU-landene. Kommisjonspresident Ursula von der Leyen satte nylig i gang en gransking av kinesiske subsidier til elbilindustrien. Hun sa at EU blir oversvømmet av subsidierte biler som forvrenger konkurranseforholdene i unionen.

Dombrovskis oppfordret innstendig kinesiske myndigheter til å gjøre noe med denne ubalansen og sa at «tallene taler for seg».

Handelskommissæren sa at EU opplever motvind i forholdet til Kina. Han advarte om at dette på sikt kan få de to partene til å drive vekke fra hverandre. Motvinden viser seg i dag sterkest i måten Kina posisjonerer seg i forhold til Ukrainakrigen på. Dombrovskis, som selv er latvier, påpekte at Kina alltid har voktet sin territoriale integritet.

Bryter prinsipp

– Russlands krigføring er et åpenbart brudd på dette prinsippet, så det er vanskelig for oss å forstå Kinas holdning til denne krigen. Den bryter jo med Kinas egne grunnleggende prinsipper, sa Dombrovskis.

Handelskommissæren sa at Kina alltid går inn for at ethvert land fritt skal velge sin egen utvikling.

Kinas president Xi Jinping var i mars på offisielt besøk i Moskva for å møte president Vladimir Putin. Han erklærte at forholdet mellom de to land er i ferd med å åpne en ny æra og unngikk omhyggelig å kritisere verten for krigføringen i Ukraina. Putin skal på gjenbesøk til Kina i neste måned.