Sveriges samferdselsminister: Norge har tilbudt hjelp etter jordskredet på E6

E6 ved Stenungsund er stengt i begge retninger etter at vedvarende regn har ført til et stort ras. Veien vil være stengt i lang tid.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB

NTB

Samferdselsministeren har sagt at Norge er klare til å bidra med hjelp etter jordskredet ved Stenungsund, sier Sveriges samferdselsminister Andreas Carlson.

– Jeg snakket i går med min norske kollega Jon-Ivar Nygård og han forteller at de er klare til å bidra med hjelp, sier Carlson til Sveriges Radio.

Hva Norge kan bidra med er for tidlig å si.

– Det får neste skritt vise. Nå pågår en analyse og utredning av hva som har skjedd, og da får vi etter hvert se hvilke hjelpeinstanser som trengs.

Det var natt til lørdag at et stort kvikkleireskred ved Stenungsund like nord for Göteborg førte til at E6 raste ut og åpnet et flere hundre meter bredt hull.

NTB jobber med å få en kommentar fra samferdselsministeren.