Ukraina: Skader på infrastruktur i Odesa etter russisk angrep

NTB

Et russisk angrep mot den ukrainske havnebyen Odesa har ført til skader på havneinfrastrukturen i byen, ifølge regionens guvernør og ukrainske forsvarsstyrker.

Odesa-guvernør Oleh Kiper skriver på Telegram at Odesa ble angrepet med droner og to typer raketter.

– Dessverre var det et treff. Havneinfrastrukturen ble angrepet, skriver Kiper. Han skriver at en sivil kvinne ble skadd av granatsplinter.

Ifølge Kiper brøt det ut brann i en høyblokk i byen som ikke brukes til boliger, men denne ble raskt slukket. Også et lagerhus og en privatbolig ble skadd i angrepet, skriver han.

Rammet Ukrainas kornlagre

Ifølge det ukrainske forsvaret er også byens kornlagre rammet av angrepet. Siden juli, da Russland trakk seg ut av kornavtalen som ble meklet fram av FN, har landet trappet opp angrepet mot Ukrainas infrastruktur for korneksport i de sørlige Odesa- og Mykolajiv-regionene.

Talsperson for Ukrainas sørlige militærkommando, Nataliya Gumenijuk, sier Russland «prøver å teste luftforsvaret».

– De forstår at havneinfrastruktur er en prioritet for vår region, og at den er pålitelig beskyttet. Det er derfor angrepet var så stort og med så mange ulike midler, skriver hun på Telegram.

Et større angrep

Forsvarsstyrkene i Sør-Ukraina hevder Russland har rettet 19 Shahed-droner og 2 Onyx supersoniske raketter mot Odesa, og at de har avfyrt 12 Kalibr-raketter. Av disse hevder militæret å ha skutt ned 19 Shahed-droner og 11 Kalibr-raketter.

Russland traff imidlertid havneinfrastrukturen i Odesa, som de sier ble «påført betydelig skade».

– Onyx-raketter ødela kornmagasiner, men folk ble ikke såret, sier de i en uttalelse.

Ny svartehavsrute

Opplysningene er ikke verifisert av uavhengige kilder. Omfanget av angrepet er uklart.

Ukraina har den siste tiden prøvd ut en ny svartehavsrute for korneksport, som seiler gjennom en «korridor» som unngår internasjonalt farvann og går via områder kontrollert av Nato-medlemmene Bulgaria og Romania.

Russland har ikke rettet noen angrep langs denne nye kornkorridoren.