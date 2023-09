Evo Morales vil stille i Bolivias neste presidentvalg

Bolivias ekspresident Evo Morales sier han vil stille som kandidat i landets presidentvalg i 2025. Her er han fotografert under et besøk i Norge i 2010. Foto: Morten Holm / NTB

NTB

Bolivias ekspresident Evo Morales stiller igjen som kandidat i presidentvalget i landet i 2025, kunngjorde han søndag.

Kunngjøringen kommer mens Morales, en av de mest framtredende venstrepolitikerne i Latin-Amerika, står i strid med sittende president Luis Arce. Arce har vært nært alliert med Morales, og var finansminister under ham. Begge er med i sosialistpartiet MAS.

På X anklager Morales Arces regjering for å forsøke å sette ham på sidelinja, blant annet ved å rette feilaktige korrupsjonsanklager mot ham.

Morales gikk av som president i 2019 etter å ha mistet støtten fra militæret under streiker og demonstrasjoner etter et omstridt valg der han fikk en fjerde periode som president. Etter å ha rømt landet hevdet han å være utsatt for et kupp fra høyresiden som var støttet av USA.

Bolivias grunnlov lar en president sitte i to perioder på rad, men Morales satt i tre. Justisminister Ivan Lima har sagt at landets forfatningsdomstol må bestemme om Morales kan stille som kandidat for det som vil være en fjerde periode som president.