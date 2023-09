Lego gir opp å lage oljefrie byggeklosser

NTB

Lego gir opp forsøket på å produsere klosser uten oljebasert plast. Årsaken er at det nye materialet som ble tatt i bruk, førte til høyere utslipp av klimagass.

Lego ønsket å lage klosser av gjenvunnet polyetylentereftalat, skriver Financial Times. Lego-topp Niels Christiansen sier til avisa at det danske selskapet etter hundrevis av tester har gitt opp å finne et materiale som vil gi mindre utslipp.

Tim Brooks, som leder bærekraftsarbeidet i Lego, sier at det gjenvunne materialet er mykere enn det oljebaserte, og at det derfor trenger flere ingredienser for å holde samme standard, og at det kreves mye energi for å behandle det.

– Det er som å prøve å lage en sykkel av tre istedenfor stål, sier han.

Tidligere har selskapet lovet at de oljebaserte brikkene skal byttes ut med brikker av bærekraftige materialer innen 2030.