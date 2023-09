Ekspert advarer: – Ikke sikkert at det blir fred selv om Russland skulle bli kastet ut

– Det kan være en illusjon å tro at det vil bli fred selv om russerne er ute av Ukraina, advarer sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll.

Krigen virker mer fastlåst enn noensinne. Ingen snakker om fredsforhandinger. Men skulle partene komme til et kompromiss, og våpnene en dag stilner, kan det være et tidsspørsmål før det braker løs igjen.

– En amerikansk kollega i Foreign Affairs mener at selv om Russland blir kastet ut av Ukraina, så vil det ikke bli fred med Russland. Det vil fortsatt regne krysserraketter og droner etter at de eventuelt blir kastet ut av ukrainsk territorium. Derfor kan det være en illusjon å tro at det vil bli fred selv om russerne er ute av Ukraina, sier Russland-ekspert Tor Bukkvoll.

– Det vil ikke gi så mye mening å fortsette å bombe Ukraina

Russlands president Vladimir Putin og forsvarminister Sergej Sjoigu under en marineparade i St. Petersburg, 30. juli 2023.

Han er likevel i tvil om hva som vil skje den dagen russiske styrker eventuelt skulle forlate Ukraina med tvang eller frivillig. Mange har mye å hevne på begge sider av landegrensene, og tilliten vil neppe kunne gjenreises på generasjoner.

– Jeg syntes resonnementet først hørtes troverdig ut, men nå tviler jeg på det. Russland har ikke ubegrenset kapasitet med droner og missiler. Ukraina har fått luftvern til å skyte mange av disse ned, og nå øker også Ukraine sin evne til å svare. Samlet sett kan det bety at det ikke vil gi så mye mening å fortsette å bombe Ukraina etter at man eventuelt er kastet ut, forklarer Bukkvoll.

– Russland har ikke uendelige ressurser å ta av

– Krigen flytter seg gradvis over på russisk jord. Hvilke konsekvenser kan det få?

– Det er kanskje det viktigste utviklingstrekket i krigen i år, og kan få direkte konsekvenser. Hvis Ukraina klarer å ødelegge flere russiske transportfly, så har ikke Russland uendelige ressurser å ta av på dette området. Da synker også erkjennelsen inn at de ikke kan herje vilt i Ukraina uten at det koster noe for Russland, at krigen også vil ha en kostnad på hjemmebane.

Ukraina kan ha mer ammunisjon i 2024 enn i 2023



– Hva med de vestlige våpenleveransene, kan de tørke ut hvis krigen fortsetter, er det en risiko for at Ukraina blir stående mer alene i 2024?



– Det er umulig å svare på. Ukraina vil gjerne ha alt med en gang. Selvfølgelig har dette en politisk side hvor USA styrer mye. Det er også en oppfatning av at faren for eskalering er mindre hvis de tar det litt mer gradvis, og gir Ukraina mer avanserte våpen etter hvert.

– Men uten tilstrekkelig ammunisjon blir det vanskelig å vinne?

– Både Europa og USA har satt i gang økt produksjon av ammunisjon. Det kan faktisk tenke seg at når vi kommer et stykke ut i 2024, så vil det være større muligheter for å forsyne Ukraina med ammunisjon. Dette er et våpenkappløp, og en gammeldags krig hvor to hærer står mot hverandre. Da blir det også en kamp om hvem som har mest ressurser til slutt.

– Hvis Putin sier det, er det et tegn på det motsatte

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Putin hevder at den ukrainske offensiven er mislykket?

– Hvis han sier det, er det et tegn på det motsatte. Han ønsker nok intenst å tro det, og det er ikke usannsynlig at rapporteringen fra fronten fremdeles er betydelig farget av optimisme. Dette er det vanskelig å rette på. Dermed kan Putin sitte med et bilde som ser atskillig lysere ut enn virkeligheten.

– Det kunne ha avsluttet krigen eller ført til 3. verdenskrig

– Christian Tybring-Gjedde (Frp) har tatt til ordet for at USA må gripe inn på egen hånd for å avslutte krigen. Er det et tenkelig scenario, og har USA planer for dette?

– Dersom det hadde skjedd kunne det ha avsluttet krigen, eller ført til 3. verdenskrig. Det er nok mer en tanke om et ris bak speilet i tilfelle Russland bruker taktiske atomvåpen. Amerikanerne har sannsynligvis sagt til russerne at USA forsyner Ukraina med våpen og etterretning, men at de ikke går aktivt inn i krigen. Det er bare en gjetning, men jeg vil anta at USA har vært ganske klare på at denne tilbakeholdenheten kan bli revurdert hvis Russland går over en rød linje, og at dette er et ledd i et forsøk på å avskrekke Russland, avslutter Tor Bukkvoll.