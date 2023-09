Kreml-kritiker satt i straffecelle i Sibir-fengsel, ifølge advokat

Den britisk-russiske Kreml kritikeren Vladimir Kara-Murza er overført til et høysikkerhetsfengsel i Sibir, ifølge advokaten hans. Foto: Dmitry Serebryakov / AP / NTB

NTB

Den fengslede Putin-kritikeren Vladimir Kara-Murza har blitt overført til et høysikkerhetsfengsel i Sibir og satt i en straffecelle, ifølge hans advokat.

Kara-Murza ankom den såkalte straffekolonien IK-6 som ligger i byen Omsko i Sibir torsdag, skrev advokaten hans, Vadim Prokhorov, i et Facebook-innlegg.

Ifølge ham tok overføringen fra fengselet i Moskva i underkant av tre uker. Slike overføringer mellom fengsler i Russland pleier ofte å ta lang tid og gjøres gjerne med tog. Under overføringene hender det at de innsatte ikke får ha kontakt med andre innsatte eller informasjon om hvor de er.

Den russisk-britiske journalisten Kara-Murza er dømt for bedrageri, for å ha spredt «falsk» informasjon om Russlands militære engasjement og for tilslutning til en «uønsket organisasjon». Han soner en dom på 25 års fengsel.

Kara-Murza nekter for anklagene. I august tapte han ankesaken.