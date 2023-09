Polens president lover å hjelpe Ukraina med korneksport tross polsk salgsforbud

NTB

Selv om det ikke er lov å selge ukrainsk korn på det polske markedet, lover president Andrzej Duda å hjelpe Ukraina med korneksport i det globale markedet.

Duda forsvarer salgsforbudet i Polen med at det er nødvendig for å støtte polske bønder og landbruket.

Samtidig lovte han å gjøre alt for å sikre at ukrainsk korn skal kunne transporteres gjennom Polen for å nå de fattigste landene. Uttalelsen falt i et intervju med TVP1 søndag. Ukraina skal få bruke spesielle transportkorridorer til å flytte korn til eksporthavner i andre land, sa presidenten.

Uttalelsene kommer midt i en valgkamp der Duda og regjeringspartiet PiS håper opprettholde den høye oppslutningen de har på landsbygda.

Det har den siste tiden vært en kornstrid mellom de to landene. Polen har innført importforbud mot ukrainsk korn fordi de mener det har presset ned prisene og skapt problemer for lokale bønder. Ukraina svarte med å varsle et forbud mot polske produkter.