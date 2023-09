Kamper rundt kloster i Kosovo – situasjonen skal være avklart

NTB

Minst fire personer ble drept i kamper mellom væpnede menn og politi i Kosovo søndag. Rundt 30 angripere stormet en landsby og barrikaderte seg i et kloster, ifølge politiet.

Blant de døde er en politibetjent og tre av de væpnede mennene.

Kampene startet natt til søndag klokken 3, ifølge BBC. Søndag kveld i 19.30-tiden sa innenriksminister Xhelal Svecla at kampene var over.

– Vi har tatt kontroll over dette området. Det skjedde etter en rekke trefninger, sa innenriksminister Xhelal Svecla til journalister søndag kveld.

Kampene fant sted ved et kloster i nærheten av Bajske, ikke langt fra grensen til Serbia. Statsminister Albin Kurti mener serbiskstøttede kriminelle står bak angrepet, noe serbiske myndigheter ikke har svart på.

Skytevåpen og granater

Ifølge statsministeren ble de om lag 30 væpnede angriperne omringet av politiet.

Tidligere samme dag sa Kurti at én politibetjent var drept og én annen var såret i et væpnet angrep på en politipatrulje i samme område. Det er uklart om det er samme angrep.

Politiet ble skutt på fra ulike retninger med skytevåpen. Det ble også tatt i bruk håndgranater og rakettdrevne granater, ifølge dem selv.

Serbias president Aleksandar Vucic (t.v.) og Kosovos statsminister Albin Kurti (t.h.) i et møte i Brussel tidligere i september. Bak fra venstre sitter EUs utenrikssjef Josep Borrell og EUs spesialrepresentant Miroslav Lajcak. Arkivfoto: Virginia Mayo / AP / NTB

– Vi kan se væpnede mennesker i uniformer. De skyter mot oss, og vi skyter tilbake, sa Veton Elshani i Kosovo-politiet til AFP på telefon fra Bajske.

Det serbiske statsmediet RTS meldte at grenseovergangene Jarinje og Brnjak mellom Serbia og Kosovo var stengt som følge av kampene.

Anklager Serbia

Den ortodokse kirken i Serbia bekreftet at bevæpnede menn stormet klosteret, der pilegrimer fra den nordlige serbiske byen Novi Sad oppholdt seg. Ifølge BBC barrikaderte de væpnede mennene seg i klosteret.

Det væpnede angrepet tidligere søndag var mot en politipatrulje som nærmet seg en blokkert vei. Kurti fordømmer angrepet og kaller det en terrorhandling.

– Personene som sto bak angrepet, var profesjonelle, brukte masker og var tungt bevæpnet, skrev han i sosiale medier. Han hevdet samtidig at serbiske myndigheter hadde en rolle i angrepet.

– Organisert kriminalitet med politisk, økonomisk og logistisk støtte fra tjenestemenn i Beograd angriper landet vårt.

– Ønsket å trappe opp konflikten

Også Kosovos president Vjosa Osmani hevder at angrepet var utført av kriminelle gjenger støttet av serbiske myndigheter. Hun mener det er et angrep på lov og orden og «mot Republikken Kosovos suverenitet».

– Kosovo står samlet mot Serbias destabiliserende forsøk. Vi vil opprettholde vår suverenitet og territoriale integritet, skrev Osmani på X/Twitter men angrepet pågikk.

Presidenten i den serbiske nasjonalforsamlingen, Vladimir Orlic, har på sin side vært ute i serbiske medier og lagt skylden på Kosovo og statsministeren.

– Hvis vi skal snakke om hvem som egentlig er ansvarlig for volden, er det Albin Kurti. Han ønsket å trappe opp konflikten. De siste månedenes brutale terror mot uskyldige serbere har skjedd nettopp på grunn av dette, sa han.

Angrepene søndag fant sted litt over en uke etter at samtaler på toppnivå mellom de to landene brøt sammen i Brussel. Møtene var fremforhandlet av EU.

Anspent forhold

Forholdet mellom Serbia og Kosovo har vært svært anspent etter at etnisk albanske ordførere ble valgt inn i fire kosoviske kommuner med serbisk majoritet. Etniske serbere boikottet valget, og deltakelsen endte på skarve 3,5 prosent.

Hendelsen førte til de verste urolighetene i Kosovo på flere år, med demonstrasjoner og et voldelig opprør av serbiske demonstranter som endte med at over 30 fredsbevarende soldater fra Nato ble skadd.

Kosovo er fortsatt overveldende befolket av etniske albanere, men i de nordlige delene nær grensen til Serbia er etniske serbere i majoritet.

Kosovo erklærte selvstendighet i 2008, men det vil ikke Serbia og flere andre land anerkjenne, noe som igjen fører til at Kosovo ikke får et sete i FN.