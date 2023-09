Politimann tiltalt for drap på ubevæpnet mann – britiske politifolk legger ned våpnene

Chris Kaba, her i et bilde skaffet til veie av familien hans. Flere politifolk i London nekter å bære våpen fordi en tjenestemann er tiltalt for drap etter at den ubevæpnede 24-åringen ble skutt og drept under en politiaksjon. Foto: INQUEST via AP / NTB

NTB

Noen medlemmer av London-politiet nekter å bære våpen etter at en kollega er blitt tiltalt for drap på en ubevæpnet svart mann.

En skarpskytter i London-politiet er blitt tiltalt etter at 24 år gamle Chris Kaba ble skutt og drept i september i fjor. Han ble drept etter at politifolk i en sivil bil fulgte etter og stanset bilen hans. Kaba ble truffet av et enkelt skudd avfyrt mot frontruten i Audi-en han kjørte.

Saken førte til beskyldninger om institusjonalisert rasisme i London-politiet. Kabas familie har sagt seg fornøyd med drapstiltalen mot tjenestemannen, som ikke er navngitt. Han er ikke varetektsfengslet, og rettssaken ventes å begynne i 2024.

Bare en av ti politifolk i London bærer skytevåpen, og de som gjør det, har gjennomgått spesiell opplæring.

I en uttalelse søndag sa London-politiet at «et antall tjenestefolk har besluttet å trekke seg tilbake fra væpnet tjeneste mens de vurderer stillingen». Ifølge uttalelsen er de bekymret for at drapstiltalen innebærer en endring i måten beslutningene deres i pressede situasjoner vil bli vurdert.

Ifølge BBC har over 100 politifolk levert inn sine våpenlisenser. Politi fra omkringliggende distrikter ble kalt inn for å patruljere i byen lørdag kveld. London-politiet sier de fortsatt har «betydelig kapasitet» til å bruke skytevåpen, men føyer til at de har bedt forsvarsdepartementet om å bidra med antiterror-støtte hvis det skulle bli nødvendig.