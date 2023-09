Nasa-sonde med prøver fra en asteroide har landet i Utah

NTB

Sonden Osiris-Rex har hentet prøver fra overflaten på asteroiden Bennu. Ferden har tatt sju år, og søndag landet sonden i ørkenen i delstaten Utah i USA.

Det er første gang Nasa har hentet prøver fra en asteroide til jorden. Tidligere har japanske romforskere lyktes med to lignende prosjekter.

Sonden landet tre minutter før det planlagte tidspunktet, men ut over det så det ut til at hjemturen gikk etter planen. Den dråpeformede sonden hadde noen minutter før landingen gått inn i atmosfæren med en fart på 35 ganger lydhastigheten.

Etter landingen begynner prosessen med å undersøke prøvene som den har hentet med seg. Helikoptre skal nå fly til landingsstedet og undersøke sonden, før den tas med til et såkalt «rent rom» der varmeskjoldet skal fjernes og beholderen med prøvene åpnes.

Deretter tar forskerne fatt på å undersøke prøvene om bord.

Osiris-Rex er et samarbeid mellom Nasa og University of Arizona. Landingen søndag skjedde på et stort test- og treningsfelt tilhørende det amerikanske forsvaret vest for Salt Lake City i Utah.