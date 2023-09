Norge fordømte Russland fra FN-talerstol

NTB

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) holdt lørdag Norges innlegg i FNs hovedforsamling. Sentralt sto fordømmelsen av Russlands invasjon av Ukraina.

Tvinnereim la i innlegget under FNs 78. hovedforsamling vekt på FN som en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk, og at respekt for internasjonal rett er en hovedinteresse for Norge.

En del av innlegget handlet om Russlands invasjon av Ukraina, som Tvinnerheim sier vekker stor bekymring.

– Vår nabo

– La meg forklare hvorfor. Russland er vår nabo. Landet er ansvarlig for et åpenbart brudd på FN-erklæringen. De har brutt grunnleggende prinsipper i folkeretten. Det har skapt en alvorlig, internasjonal krise, sa Tvinnerheim.

– Et fast medlem i FNs sikkerhetsråd prøver å nekte et annet FN-medlemslands rett til å eksistere, la utviklingsministeren til, før lovet norsk støtte til Ukraina så lenge det trengs.

Kvinner, klima, hav og mat

Også bekjempelse av klimaendringer, å sikre sunne hav, kvinners rettigheter og bedre matsikkerhet var temaer i talen.

Det var opprinnelig statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som skulle ha holdt Norges FN-innlegg, og det skulle ha skjedd torsdag. Store forsinkelser gjorde imidlertid at Norges tid ikke var før lørdag. Støre valgte å følge den opprinnelige planen og dro hjem til Norge allerede torsdag.

– Jeg er sikker på at statsministeren gjerne skulle holdt talen selv, men budskapet står seg, sier Tvinnereim til TV 2.