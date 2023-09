Ukraina: Russiske marinetopper var målet for «operasjon krabbeteine»

Et bilde hentet fra en film lagt ut i sosiale medier fredag, viser en rakett i øyeblikket før den slår ned i den russiske Svartehavsflåtens hovedkvarter på Krim. Foto: Crimean Telegram channel via AP / NTB

NTB

Angrepet på Svartehavsflåtens hovedkvarter fredag hadde som mål å ramme toppledere i Den russiske marinen, ifølge de ukrainske spesialstyrkene.

Angrepet som førte til store ødeleggelser i hovedkvarteret til den russiske Svartehavsflåten på Krim-halvøya fredag, var nøye planlagt, melder spesialstyrkene på sin Telegram-konto lørdag. De omtaler angrepet som «operasjon krabbeteine».

– Spesialstyrkenes dristige og omhyggelige arbeid satte dem i stand til å treffe Svartehavsflåtens hovedkvarter presist og til rett tid, mens ledelsen i den russiske marinen hadde møte i midlertidig okkuperte Sevastopol, het det i uttalelsen som er lagt ut.

De hevder at det er flere titall døde og sårede i angrepet, blant annet Svartehavsflåtens toppledelse. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Den ukrainske etterretningssjefen Kyrylo Budanov har hevdet at minst ni personer ble drept, blant dem generaler.

– En savnet

Russiske kilder meldte først om ett dødsfall etter angrepet fredag, men forsvarsdepartementet i Moskva gikk siden ut og sa at en tjenestemann er savnet.

– Som et resultat av angrepet ble den historiske bygningen som huser Svartehavsflåtens hovedkvarter skadd, sa forsvarsdepartementet i sin uttalelse. De hevdet også å ha skutt ned fem ukrainske raketter. Heller ikke denne påstanden er bekreftet fra annet hold.

Film som er lagt ut sosiale medier viser et rakettnedslag i hovedkvarter mens bygningen allerede står i brann, noe som kan tolkes som at den ble truffet minst to ganger.

Samtidig som hovedkvarteret ble angrepet, ble internett-tilbyderne på Krim utsatt for et cyberangrep «uten sidestykke», ifølge Oleg Krjutsjkov, som er rådgiver for den russiskinnsatte guvernøren på Krim.

Russiske generaler?

Den ukrainske etterretningssjefen Kyrylo Budanov hevder at generaloberst Aleksandr Romantsjuk og generalløytnant Oleg Tsekov er blant dem som ble skadd i fredagens angrep. I et intervju med Voice of Americas (VOA) ukrainskspråklige tjeneste sier han at ni ble drept og 16 såret i angrepet.

Romantsjuk er ifølge kanalen sjefen for de russiske styrkene i Zaporizjzja-regionen, der det pågår harde kamper. Den ukrainske generalen Oleksandr Tarnavskyj sa fredag til CNN at hans styrker har brutt gjennom de russiske linjene ved Verbove, som ligger i nettopp Zaporizjzja.

VOA skriver at Tsekov er sjef for den russiske 200. motoriserte infanteribrigade, som er en del av kystforsvaret til Nordflåten. Avdelingen har hovedkvarter i Petsjenga, 10 km fra norskegrensa i Murmansk-regionen.

Opplysningene om de russiske offiserene er ikke bekreftet fra annet hold. VOA bemerker også at Budanov ikke nevner Svartehavsflåtens sjef, admiral Viktor Sokolov.

Nye angrep

Lørdag meldes det om nye angrep i Sevastopol-området. Ifølge den russisk-innsatte guvernøren i regionen, Mikhail Razvozjajev, rammet de et distrikt nord i byen.

Bilder publisert i sosiale medier viser en stor røyksky på himmelen. Ifølge nyhetsbyrået DPA kan det skyldes brann i et russisk ammunisjonslager.

Det er så langt ikke meldt om eksplosjoner inne i sentrum av byen.

– Foreløpig informasjon tyder på at luftvernet har fungert i Sevastopol, skriver Razvozjajev på Telegram lørdag morgen.

Han advarte likevel innbyggere om at det kan komme flere ukrainske angrep og ber dem om å søke dekning, lukke og holde seg unna vinduer.

Nyhetsbyrået AP siterer en proukrainsk Telegram-kanal som også nevner eksplosjoner nær Vilne nord på Krim-halvøya lørdag. Røykskyer skal være sett i området.

Trapper opp angrepene

Ukraina har gjennomført en rekke angrep mot den russiske Svartehavsflåten siden det russiske flaggskipet Moskva ble senket av ukrainske raketter i april 2022. Angrepene med droner og raketter er den siste tiden blitt trappet kraftig opp.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) konkluderte nylig med at ukrainske styrker har ødelagt et avansert S-400 luftvernsystem på Krim, samt skadd et annet system av samme type.

I midten av september ble et landgangsfartøy og en angrepsubåt i Kilo-klassen ødelagt da de lå i tørrdokk i Sevastopol.

Krim ble annektert av Russland i 2014. Ukraina har ikke gitt opp håpet om å gjenvinne kontroll over halvøya.