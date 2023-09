Russland prøver å rekruttere spioner fra amerikanske kirker, ifølge kilder

Russiske etterretningsagenter har forsøkt å rekruttere kilder fra kirker i USA, noe som har ført til at FBI har grepet inn.

FBI skal ha advart russisk-ortodokse og gresk-ortodokse kristne menigheter om russiske spioners mulige forsøk på å bruke kirkene deres til rekruttering. En mistenkt russisk agent skal ha vært villig til å utpresse kirkemedlemmer, skriver Newsweek.

Ortodoks kristendom er en populær religion i Russland og Ukraina, men særlig i Russland. Den russiske grenen av kirken har også offentlig støttet den russiske presidenten Vladimir Putins invasjon av Ukraina, noe som har skapt gnisninger med menigheter over hele verden.

Den russisk-ortodokse kirkens leder, patriark Kirill, har også skapt kontrovers på grunn av sine bånd til Putin og en preken der han oppfordret mobiliserte tropper til å «gå tappert ut for å oppfylle sin militære plikt».

Se video: Her går det russiske ammunisjonslageret i lufta:

Your browser doesn't support HTML5 video. Her går det russiske ammunisjonslageret i lufta Les mer Lukk

Tett tilknytning

Journalistene Andrei Soldatov og Irina Borogan skriver at de har gjennomgått FBI-dokumenter som «identifiserer og fremhever aktivitetene til et høytstående medlem av den russisk-ortodokse kirkens utenriksavdeling som FBI mistenker for å ha bånd til russisk etterretning».

«FBIs advarsel tyder på at kirken kan være enda tettere knyttet til Putin-regimet enn mange antar, noe som kan få betydelige konsekvenser for Kremls innflytelse i utlandet», skriver de.

I FBI-advarselen heter det at det er grunn til å mistenke at en høytstående tjenestemann i Russlands avdeling for eksterne kirkelige relasjoner som nylig reiste til USA, var en «russisk etterretningsoffiser som opererte under ikke-offisielt dekke».

«Målet hans i USA var ifølge advarselen å rekruttere presteskapet i den russisk-ortodokse kirken og andre ortodokse kirker», skriver Soldatov og Borogan.

Pressmidler

Mannen skal ha blitt stoppet og ransaket av amerikanske toll- og grensepoliti da han ankom USA i 2021. Han skal ha vært i besittelse av dokumenter knyttet til Russlands utenlandsetterretningstjeneste og militære etterretningstjeneste.

Mannen skal ha hatt mapper og informasjon om kirkemedlemmer i den hensikt å presse dem til å jobbe for Kreml.

«Ifølge FBI-varselet hadde den russiske statsborgeren også med seg ‘informasjon om rekrutteringsprosessen for kilder/agenter’ samt mapper om kirkens ansatte, inkludert detaljert biografisk informasjon om dem og deres familiemedlemmer - informasjon som ifølge advarselen kan brukes til å presse kirkens ansatte til å delta i spionoperasjoner», skriver Newsweek.

Soldatov ble intervjuet på CNN i forrige uke for å diskutere arbeidet om Kremls forbindelser til den ortodokse kirken i USA.

Der fortalte han at agentene ikke bare hadde «funnet en måte å bruke kirken på, men at kirken tilsynelatende er ganske fornøyd med å bli brukt».

På spørsmål om hvor stort Russlands etterretningsnettverk er i USAs ortodokse kirker, svarte Soldatov at «det er en stor plattform, for den russisk-ortodokse kirken er svært godt representert her i USA og blir stadig større».

Ifølge nettstedet usreligioncensus.org var det mer enn 2000 ortodokse kristne menigheter i USA i 2020.