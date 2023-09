Kina-ekspert: Ukraina-krigen har tvunget Kina nærmere Russland

Kina-vennlig ekspert mener Kina føler seg tvunget til å støtte Russland etter at Vestens sanksjoner isolerte Moskva.

I en artikkel, som senere ble tatt ned fra kinesisk-vennlig nettavis, sier den myndighetslojale kinesiske sino-russiske eksperten Wu Dahui at Kina ikke hadde noe annet valg enn å styrke sine bånd med Russland etter at Vesten isolerte landet i kjølvannet av Ukraina-krigen.

Ifølge Wu, som er visedekan ved det russiske instituttet til Tsinghua universitetet i Beijing, fortalte at både Kina og Russland deler en mistro til Vesten, selv om det fortsatt er tydelige forskjeller i Beijings og Moskvas tolkning av internasjonale regler.

Han peker på at de to stormaktene deler en over 4300 kilometer lang grense, blant de lengste i verden.

– En slik situasjon gir ikke Russland og Kina noe annet valg enn å kontinuerlig styrke det strategiske samarbeidet, sier han i artikkelen.

Intervjuet fjernet fra nett

Intervjuet skjedde overfor septemberutgaven av magasinet World Affairs, i forbindelse med den kinesiske utenriksministeren Wang Yis møte med sin russiske kollega Sergej Lavrov i Moskva nylig. Intervjuet ble senere fjernet fra magasinets nettsider, melder South China Morning Post. Magasinet har bånd til det kinesiske utenriksdepartementet.

– Russland er overbevist om at multipolariteten akselererer og at så lenge Russland og Kina står sammen, vil ikke verden returnere til situasjonen med amerikansk overherredømme, slik situasjonen var da den kalde krigen tok slutt, påpeker Wu.

Se video: Biden-tale vekker reaksjoner

Your browser doesn't support HTML5 video. Joe Biden-tale får reaksjoner

Utenriksminister Wang uttalte etter møtet at Kina og Russland jobber sammen for en «multipolar verden» og en «mer rettferdig verdensorden». Han understreket at Kina-Russland-samarbeidet ikke søker konflikt med noen og heller ikke er påvirket av noen andre land.

– Som følge av den kollektive kampanjen Vesten fører mot Russland og Kina, vil det være av særlig betydning å utvikle det russisk-kinesiske samarbeidet på den internasjonale arena, sa Nikolaj Patrusjev da han tirsdag tok imot Wang Yi i Moskva. Patrusjev er lederen for det nasjonale sikkerhetsrådet og regnes som en nær alliert av president Putin.

Sjojgu tilbydde å dele etterretning

Wu har selv tette bånd til Folkets frigjøringshær, det kinesiske forsvaret, der han tidligere var oberstløytnant i generalstaben. Han noterte seg at Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu offentlig tilbydde å dele med sine allierte og partnere enhver informasjon de kom over om amerikanske og vestlige våpen og Natos treningsteknikker de har fått ut av ukrainske krigsfanger.

Russlands president Vladimir Putin vil i oktober reise til Beijing for å møte Kinas president Xi Jinping. Kina står fast på at de er nøytrale i forbindelse med krigen i Ukraina.

Biden: Vil ikke ha konflikt

Da USAs president Joe Biden talte i FNs hovedforsamling tirsdag tok han opp forholdet til Kina og var tydelig på at landet ikke ønsker konflikt, men konkurranse.

– Når det kommer til Kina, ønsker jeg å være tydelig og konsekvent. Vi søker å håndtere konkurransen på ansvarlig vis mellom landene våre så det ikke tipper over i konflikt, sa USAs president fra talerstolen.