Niste-mysteriet som får tyskerne til å klø seg i hodet

I seks måneder har halvspiste nistepakker blitt funnet langs veien i forstedene utenfor Magdeburg i Tyskland. Naboene fortviler over den daglige forsøplingen.

Her hjemme er nistepakka gjerne som helligbrøde å regne. Du kødder ikke med nistepakka.

– Matpakken er moden for historiens skraphaug, det er en historisk overlevning som ikke har noe i vårt samfunn å gjøre. Sleng den på dynga, uttalte sosialantropolog Runar Døving til NRK i 2013.

Det er meget mulig han får støtte av en avspist bilist i Tyskland.

Daglig rituale

For langs den to kilometer lange bilveien mellom Königsborn og Heyrothsberge utenfor Magdeburg i Tyskland har naboene både frustrert, men også fascinert seg over en daglig matforsøpler.

For daglig hver morgen i ukedagene de drøyt siste seks månedene har det langs veikanten dukket opp halvspiste, og av og til helt uspiste nistepakker. Det skal være snakk om såkalte «butterbrot», brødskiver med pålegg, ganske nært beslektet med den gode gamle norske matpakka.

Ifølge Euronews er det lite tvil blant lokalbefolkningen om at det må være snakk om en og samme matpakke-forsøpler. Både siden nista nærmest daglig kastes ut fra et kjøretøy i den relativt korte avstanden mellom de to forstedene og at den alltid er pakket inn i aluminiumsfolie.

Forskjellig pålegg

Det som får lokalbefolkningen til å virkelig klø seg i hodet er at når man har funnet nistepakkene, så er det nødvendigvis ikke det samme pålegget hver gang, Noen ganger er det kun ost på brødskivene, mens det andre ganger kan være salami eller leverpostei. Noen ganger er nistepakken nærmest urørt, mens man andre ganger kan se at det er tatt ett eller flere bit av den.

De forkastede matpakkene dukker opp før klokken seks på morgenen, så det må være en morgenfugl med dårlig appetitt som står bak, ifølge lokalbefolkningen.

– Veldig irriterende

Blant de som frustrerer seg over forsøplingen er Holger Becker (59), leder for den lokale fotballklubben Union Heyrothsberge. Til tyske Bild sier han at han og de andre frivillige i klubben har sett seg lei av å måtte plukke opp halvspiste brødskiver og aluminiumsfolie fra fotballbanen deres like ved bilveien.

– Vi er en fotballklubb som drives på frivillig basis, så vi må holde orden her selv, sier han til Bild og utdyper:

– Det er veldig irriterende for oss.

Psykolog: Må leve med konsekvensen

Den tyske storavisen har fått psykologen Anke Precht til å komme med sine teorier bak årsaken til nisteforsøplingen. Han sier det kan være snakk om at bilisten har fått nisten av kanskje en ektefelle, selv om de ikke er spesielt glad i maten.

Det er ikke bare i Norge man er godt kjent med konseptet «matpakke». Men den står åpenbart ikke i like høy kurs hos alle i Tyskland. Les mer Lukk

– Kanskje de har kviet seg for å si fra om at de ikke liker nistepakka og må nå leve med konsekvensen av misforståelsen, spekulerer han til avisen.

Den konklusjonen får lite sympati i Königsborn.

– Hvem er det som får noen andre til å lage daglige nistepakker til seg, men ikke vil spise dem? spør nabo Thomas Wilk brydd.

I den tyske delstaten Sachsen-Anhalt kan synderen risikere en bot på opp mot 400 euro om vedkommende blir tatt i å forsøple fra en bil. Med dagens kurs tilsvarer det like i overkant av 4600 norske kroner.

Vel bekomme.