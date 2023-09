Kina har fått en ny månebase-partner

Lasse Bjørnstad - Forskning

Sør-Afrika skal være med på Kinas store, internasjonale månebase-prosjekt.

På 1960-tallet var den tidligere Sovjetunionen og USA låst i en langvarig og svært kostbar konkurranse om hvem som ledet an i utforskningen av rommet.

Nå kan det virke som om vi er godt i gang med et nytt romkappløp.

Siden Donald Trump var president, har amerikanske NASA jobbet målrettet mot en ny månelanding i en nær framtid.

Dette skulle skje allerede i 2024, men datoen har blitt flyttet flere ganger. I skrivende stund skal månelandingen skje i desember 2025, ifølge NASA.

Men mange andre har sine øyne rettet mot månen.

Is på sørpolen

Den indiske romfartsorganisasjonen, ISRO, plasserte nylig en ubemannet romsonde i nærheten av månens sørpol.

Dette området er svært interessant for mange forskjellige romprogrammer. Det er her NASA har annonsert at de kommer til å lande med Artemis-programmet, og det er her Kina kanskje kan putte en månebase, ifølge avisa South China Morning Post.

Det er flere grunner til at sørpolen er et spennende sted. Det er først og fremst mulig at det finnes store mengder is tilgjengelig på overflaten. Dette er viktig både for å ha vann til varig opphold på månen og til å produsere for eksempel rakettdrivstoff, ifølge BBC.

Men hva er det Kina planlegger?

Den kinesiske romsonden Chang'e 5 settes sammen på et CSNA-anlegg i Kina. Sonden landet på månen i 2020. (Foto: CNS/CC BY 3.0) Les mer Lukk

Sør-Afrika med på laget

På nettsiden sin har den kinesiske romfartsorganisasjonen, CNSA, nylig annonsert at Sør-Afrika er med på samarbeidet om en ny romstasjon.

Den kalles ILRS - International Lunar Research Station. Kinesiske og sørafrikanske representanter møttes nylig og signerte avtalen, slik at de nå er formelt med på dette månebase-prosjektet.

Prosjektet går ut på å etablere en permanent base en gang i løpet av 2030-tallet, ifølge bransjenettstedet Spacenews. Sør-Afrika er bare ett av landene som har forpliktet seg til dette prosjektet.

Basen beskrives som et stort og omfattende vitenskapelig laboratorium med kapasitet for langsiktig automatisk betjening, som det er beskrevet hos nyhetsbyrået AP.

Ellers skal blant andre Pakistan, Russland og De forente arabiske emirater være med på samarbeidet, ifølge Spacenews.

Kinesere på månen innen 2030

Men dette er foreløpig en mulighet langt inn i framtiden. Kina landet en romsonde kalt Chang'e 5 på månen i 2020. Dette oppdraget sendte månestein tilbake til jorden, og det er flere andre måneprogram på planen.

Nylig annonserte Kina at de planlegger de første bemannede oppdragene på månen innen 2030, ifølge Space.com.

Spørsmålet er om disse tidsfristene og framtidsplanene vil holde.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).