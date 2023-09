27 års kamp over i India – kvinner får en tredel av plassene i parlamentet

NTB

Det indiske parlamentet har vedtatt en lov som garanterer at en tredel av setene i det mektige underhuset skal innehas av kvinner.

Forslaget ble torsdag vedtatt i underhuset med 454 mot 2 stemmer for og i overhuset med 214 mot 0.

Partiene i parlamentet har brukt hele 27 år på å enes om ordlyden i forslaget, og loven blir omtalt som en milepæl for likestilling og kvinners rettigheter i India.

Men det vil ta litt tid før den trer i kraft.

Ifølge finansminister Nirmala Sitharaman vil loven ikke kunne implementeres før valget i 2029. Statsråden begrunner det med at det først må gjennomføres en ny folketelling og justering av stemmekretser.

Lederen for den nydannede opposisjonsalliansen National Development Inclusive Alliance (INDIA), Rahul Gandhi, ber imidlertid om at loven implementeres nå. Han anklager statsminister Narendra Modis regjering for å undergrave prosessen.

– Indiske kvinner har ventet på denne kunngjøringen i årevis. Og nå blir de bedt om å vente noen år til. Hvor mange år? sa han på en pressekonferanse fredag.

Gandhi tilhører et av Indias fremste politiske dynastier og er barnebarnet til Indira Gandhi og sønn av Rajiv Gandhi. Begge var statsministre, og begge ble drept i politiske attentater.