Hollywood-streiken: Tre dager med forhandlinger uten enighet

NTB

Heller ikke fredag ble partene i manusforfatter-streiken i Hollywood enige om en avtale. Streiken har nå vart i 144 dager.

Writers Guild of America (WGA) har forhandlet med toppledere i flere av Hollywood-selskapene, blant dem Walt Disneys administrerende direktør Bob Iger.

Verken WGA-representantene eller deres motparter i Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som representerer studioene, hadde noen kommentarer å gi etter fredagens samtaler.

Writers Guild of America (WGA), som har 11.500 medlemmer, gikk ut i streik i starten av mai i år. Forhandlingene brøt sammen som følge av uenighet om flere saker, som økonomisk kompensasjon, krav om minimumsbemanning og vederlag knyttet til strømmetjenester.

Streiken ble utvidet 14. juli da skuespillernes fagforening Screen Actors Guild tok sine medlemmer etter at samtaler om lønn og strid rundt bruk av kunstig intelligens ikke førte fram.

Resultatet av de to streikene er at store deler av underholdningsindustrien i Hollywood har pause, noe som berører produksjon av fjernsynsserier og filmer. Det er første gang siden 1960 at de to fagforeningene streiker samtidig.