Enormt synkehull på E6 nær Göteborg – biler og buss er rammet

E6 er stengt både i nordgående og sørgående retning, og i tillegg er en sidevei rammet. Et ukjent antall biler og en buss har havnet i synkehullet. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / NTB Les mer Lukk

NTB Dennis Fossen

Et synkehull på flere hundre meter i diameter gjør at E6 er stengt nord for Göteborg. Flere kjøretøy, inkludert en buss, er rammet. Tre personer er skadd.