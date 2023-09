Donald Trumps brev til Joe Biden: – Det var privat

Tradisjonen om å skrive et brev til den påtroppende presidenten strekker seg tilbake til 1989.

Donald Trumps og Joe Bidens offentlige ordvekslinger har aldri avslørt så mye som en vennskapelig rivalisering, med bitre stikk og beskyldninger om korrupsjon fra begge sider.

Trump har omtalt Biden som «veldig dum» og «svekket», mens Biden har kalt rivalen for USAs første rasistiske president.

I et nylig intervju husker Trump imidlertid at han skrev vennlige ord i et brev til den påtroppende presidenten i 2021.

Se video: Ny flause for Biden: Hører du meg?

Your browser doesn't support HTML5 video. Ny flause for Biden: Hører du meg?

«Veldig sjenerøst»

Trumps oppførsel ved overleveringen og innsettelsen av ny president vil angivelig bli husket for 6. januar, men under et nylig intervju sier den tidligere presidenten at han hadde lagt igjen en «hyggelig lapp» til Biden.

På spørsmål om hva som sto i brevet, svarer Trump: «Det er interessant. Han sa faktisk at det er opp til meg å gjøre det, og jeg tror faktisk at det er opp til ham å gjøre det».

– Jeg la igjen et brev til ham. Jeg synes det var veldig – det var en fin beskjed. Jeg brukte mye tid på å tenke på det. Jeg vil gjerne at han skal gjøre en god jobb, selv om det politisk sett er veldig dårlig.

Det er heller ikke første gang brevet har blitt diskutert, skriver Newsweek.

Kort tid etter innsettelsen fortalte Joe Biden at han hadde mottatt brevet, og beskrev det som «veldig sjenerøst»:

– Presidenten skrev et veldig sjenerøst brev. Fordi det var privat, vil jeg ikke snakke om det før jeg har snakket med ham. Men det var sjenerøst.

Bemerkelsesverdig

Til tross for sjenerøsiteten deltok ikke Donald Trump i Bidens innsettelse, og han refererte heller ikke direkte til presidenten under en avskjedstale i 2021.

Trump sa derimot til en gruppe støttespillere at han ønsket «den nye administrasjonen lykke til og stor suksess»: «Jeg tror de vil få stor suksess. De har grunnlaget for å gjøre noe virkelig spektakulært». Trump avsluttet talen med å be forsamlingen om å «ha et godt liv».

Jen Psaki, pressesekretær i Det hvite hus, holder sin siste pressekonferanse i Det hvite hus 13. mai 2022. Les mer Lukk

Innholdet i brevet er fortsatt ikke offentliggjort, men det vil etter hvert bli overlevert til det amerikanske nasjonalarkivet.

I et podkastintervju forteller daværende pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, at «så vidt jeg kunne se, var skriften veldig fin».

– Biden så seg rundt etter brevet og leste det mens jeg satt der, noe som var et bemerkelsesverdig øyeblikk. Nei, han leste ikke høyt. Han leste det for seg selv, sier Psaki.

– Og han er en så stilig fyr, uansett om folk er enige i politikken hans eller ikke, at han ikke engang fortalte oss hva som sto i brevet i det øyeblikket, han leste det liksom for seg selv, fortsetter hun.

Psaki sier at brevet var «langt» og legger til at «så vidt jeg kunne se, var skriften veldig fin. Men jeg vet ikke hva som sto i brevet».

Tradisjon

Håndskrevne brev fra den avgående presidenten begynte på slutten av president Ronald Reagans presidentperiode i 1989. Reagan ga påtroppende president George H.W. Bush et brev på brevpapir der det sto: «Don't let the turkeys get you down».

«Du kommer til å få lyst til å bruke akkurat dette brevpapiret», skrev Reagan. «Så sett i gang».

Bush senior ga også et brev til Bill Clinton da han overtok Det hvite hus, der det blant annet sto: «Din suksess er nå landets suksess. Jeg heier på deg».

Hans sønn George W. Bush etterlot et brev til sin etterfølger, Barack Obama, som har blitt trukket frem som det kanskke vakreste av alle slike overleveringsbrev: «Det vil komme krevende tider. Kritikken vi rase. 'Vennene' dine vil skuffe deg. Men du vil ha Den allmektige gud til å gi deg trøst, en familie som elsker deg, og et land som støtter deg, inkludert meg. Uansett hva som skjer vil du bli inspirert av karakteren og menneskeligheten i folket du nå leder».

I brev til Trump i 2017 oppfordret president Barack Obama Trump til å huske at presidenter fungerer som «voktere av de demokratiske institusjonene og tradisjonene - som rettssikkerhet, maktfordeling, likebehandling og borgerrettigheter - som våre forfedre kjempet og blødde for».