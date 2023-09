Rumble forsvarer Russell Brands inntekter og kritiserer «urovekkende» brev

Videostrømmesiden Rumble kritiserer lederen for en parlamentarisk komité i Storbritannia for å ha skrevet et brev der det blir bedt om at Russell Brand ikke lenger skal få reklameinntekter på plattformen.

Russel Brand har mer enn 1,4 millioner følgere på Rumble og brukte plattformen til å legge ut en video etter å ha blitt kontaktet av nyhetsorganisasjoner med anklager om voldtekt, seksuell trakassering og krenkende oppførsel.

I en uttalelse på X, tidligere Twitter, skriver Rumble at administrerende direktør Chris Pavlovski har mottatt et «ekstremt rystende» brev fra Dame Caroline Dinenage, leder av komiteen for kultur, medier og sport.

I brevet blir Pavlovski bedt om å bekrefte «om Brand er i stand til å tjene penger på innholdet sitt på Rumble» og, i så fall, «om Rumble har til hensikt å gjøre som YouTube og suspendere Brands mulighet til å tjene penger på plattformen».

Alvorlige anklager

«Vi anser det som svært upassende og farlig at det britiske parlamentet forsøker å kontrollere hvem som har lov til å ytre seg på plattformen vår eller tjene penger der», heter det i uttalelsen fra Rumble. «Vi avviser på det sterkeste det britiske parlamentets krav».

«Selv om Rumble selvsagt tar avstand seksuelle overgrep, voldtekt og alle andre alvorlige forbrytelser, og mener at både påståtte ofre og anklagede har krav på en fullstendig og seriøs etterforskning, er det viktig å understreke at de nylige anklagene mot Russell Brand ikke har noe med innholdet på Rumbles plattform å gjøre», heter det i uttalelsen.

«Rumble står for helt andre verdier. Vi har viet oss til å forsvare et fritt internett - det vil si et internett der ingen vilkårlig dikterer hvilke ideer som kan eller ikke kan høres, eller hvilke borgere som har eller ikke har rett til en plattform».

Brand er anklaget for voldtekt, seksuelle overgrep og emosjonell mishandling av fire kvinner etter etterforskning utført av Times, Sunday Times og Channel 4, ifølge The Independent.

Komikeren og mediepersonligheten har avvist alle de «svært alvorlige anklagene» som er rettet mot ham, og som strekker seg fra 2006 til 2013.

Urovekkende

Russell Brand, som opprinnelig er fra Essex, gikk ut på YouTube og på Rumble før anklagene ble publisert, og sa at alle forhold han hadde hatt i den «promiskuøse» perioden av livet, «alltid var basert på samtykke».

Brand forteller at «midt i denne litanien av forbløffende angrep er det noen svært alvorlige beskyldninger som jeg absolutt tilbakeviser».

«Selv om vi erkjenner at Rumble ikke har opphavsrett til innholdet som Brand publiserer, er vi bekymret for at han kan tjene penger på innholdet han legger ut på plattformen, Vi ville være takknemlige om du kunne bekrefte om Brand kan tjene penger på innholdet sitt, inkludert videoene som omhandler de alvorlige anklagene mot ham. I så fall vil vi gjerne vite om Rumble har til hensikt å gjøre som YouTube og suspendere Brand fra å tjene penger på plattformen», heter det i brevet fra Dame Caroline.

Rumble svarer at parlamentets krav var ekstra «urovekkende» fordi anklagene mot Brand ikke har noen sammenheng med innholdet på Rumble.

«Vi er ikke enige i oppførselen til mange Rumble-skapere, men vi nekter å straffe dem for handlinger som ikke har noe med plattformen vår å gjøre», heter det i uttalelsen fra viodeostrømmetjenesten.