FNs generalforsamling øker etterspørselen etter eskorter i New York, ifølge kilder

FNs generalforsamlings høynivåuke går av stabelen for tiden, og løper fra 18. september fram til tirsdag 26. september.

Diplomater som er i byen i forbindelse med generalforsamlingen, møter verdensledere om dagen og eksklusive eskorter om natten, forteller kilder til New York Post.

Og for å dekke etterspørselen for de hemmelige affærene, samles angivelig dyre eskorter i New York fra så langt unna som Las Vegas og Europa.

Internasjonale kunder

«Omsetningen øker med 20-25 prosent». «Jenter flyr bokstavelig talt inn fra Las Vegas og Europa, det er som en konferanse for prostituerte», forteller en kilde med kjennskap til det hele.

Om de erotiske arbeiderne og deres internasjonale kunder legger kilden til: «De drar til hoteller fordi de ikke kan dra til residensene eller ambassadene», og påpeker at damene «tjener 3000 til 5000 dollar» per økt.

Kilden sier at noen «diplomatene blir gale fordi de er så undertrykte der de er, de har ikke disse jentene».

Angivelig er det også slik at når etterspørselen etter sexarbeidere øker, øker også besøket på de lokale strippeklubbene.

«Livredde»

En annen kilde forklarer at diplomatene ønsker å holde seg under radaren, så «det er de eksklusive eskortene som har mye å gjøre. Politikerne er livredde for at noe slikt skal bli brukt mot dem, så de vil ikke bli sett på strippeklubber».

Den samme kilden legger til om politikernes gjøremål etter stengetid: «De vil ikke risikere å google ‘eskorte’. Bydelen de bor i er sentrum for den eksklusive bransjen. Det finnes folk som jobber på barene i den delen av byen, og som egentlig er ‘halliker’ som driver bar ved siden av».

Kilden fortsetter: «Hvis de vil ha det gøy i New York, er det ikke ved å gå på Sapphire», med henvisning til strippeklubben som skal være er en av New Yorks mest populære.

En annen kilde sier at diplomater som oppsøker strippeklubber, får private rom. «VIP-rommene er fullbooket, og de kan bruke alt fra 50 000 til 100 000 dollar i løpet av en kveld», sier kilden. «Når du ser deg rundt, ser du at det ikke er de vanlige stamgjestene».