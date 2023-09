NTB

En person er død og minst 15 er såret etter et rakettangrep mot industribyen Krementsjuk i det sentrale Ukraina.

Ifølge guvernør Dmytro Lunin er det en russisk rakett som har rammet sivil infrastruktur i byen.

Han skriver på Telegram at et barn er blant de sårede. Guvernøren hevder videre at ukrainske styrker skjøt ned en av de russiske rakettene som ble skutt mot byen fredag.