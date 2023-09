Flere neshorn i Afrika for første gang på et tiår

NTB

Neshornbestanden i Afrika er truet av krypskyttere, men de siste tellingene viser endelig gode nyheter.

Ved utgangen av 2022 trampet nær 23.300 neshorn rundt om på det afrikanske kontinentet, en oppgang på over 5 prosent fra 2021, viser tall fra Verdens naturvernunion (IUCN).

– Med disse gode nyhetene kan vi trekke et lettelsens sukk for første gang på et tiår, sier Michael Knight, leder for IUCNs spesialistgruppe på området.

Naturvernerne har satt sammen rapporterte tall fra ulike nasjoner for å få fram et estimat for kontinentet som helhet.

En kombinasjon av vern og forvaltningstiltak har gjort at antallet svarte neshorn har økt til nær 6.500 dyr. Hvite neshorn har økt mest og teller nå rundt 16.800 dyr, ifølge estimatet. Sør-Afrika er hjem for nær 80 prosent av verdens neshorn.

– Det er avgjørende å konsolidere og bygge videre på denne positive utviklingen. Vi må ikke senke guarden, sier Knight.

Naturvernunionen anslår at 500 neshorn ble drept av snikskyttere i 2022, de fleste i Sør-Afrika. Arten har vært truet av slik jakt i flere tiår, da hornene er etterspurt i Asia for deres angivelige virkninger i tradisjonell medisin.

På svartebørsen selges hornene for så mye som 60.000 dollar kiloen – mer enn prisen på både gull og kokain.