Svensk lærer skal ha funnet på overgrepssaker om seg selv

NTB

En nyansatt lærer i Sverige skal ha fabrikkert overgrepssaker om seg selv, slik at han kunne få sparken og få utbetalt flere månedslønner som kompensasjon.

Ifølge Hallands Nyheter har Varberg kommune anmeldt mannen for å ha forsøkt å lure til seg penger på denne måten. Kommunen ligger mellom Göteborg og Helsingborg.

Mannen skal ha søkt lærerjobber i store deler av landet og brukt lignende opplegg hver gang; Han skal ha startet ryktespredning om seg selv før han har rukket å begynne i jobbene.

Blant annet skal han ha diktet opp en historie om seksuell omgang med en konfirmantelev. Mannens metode skal ha vært å sørge for at ryktene nådde både rektor og andre lærere – samt at en oppdiktet foreldregruppe sendte epost til skolen og krevde at han må slutte.

– Deretter sender han epost der han skriver at han forstår at han ikke kan få jobben på grunn av omstendighetene, sier Carina Uvenfeldt, leder for skoleforvaltningen i Varberg kommune.

Ifølge Kungälvs-Posten lyktes mannen med bedrageriet i Kungälv kommune, nord for Göteborg, og han skal ha fått utbetalt 90.000 svenske kroner for å slutte.