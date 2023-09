Biden med milliardpakke til Ukraina – uten langtrekkende raketter

NTB

USAs president Joe Biden har kunngjort en militær hjelpepakke på 325 millioner dollar, drøyt 3,5 milliarder kroner, til Ukraina.

Pakken var varslet på forhånd, men Biden kom med bekreftelsen i forbindelse med et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hos torsdag.

– Herr president, vi er med meg, vi skal fortsette å være med deg, sa Biden til kollegaen fra Ukraina etter et to timer langt møte.

Republikansk motstand

Zelenskyj takket for støtten i form av militærmateriell og luftvern og sa at «det er akkurat det være soldater trenger nå». Biden lovet sterkt støtte fra USA i kampen mot Russland, til tross for motstand fra enkelte republikanske folkevalgte.

Biden sier «det ikke er noe alternativ» at Kongressen ikke godkjenner hjelpen til Ukraina.

– Jeg stoler på den gode vurderingsevnen til Kongressen, sa han.

– Forsvare ukrainske barn

– I dag er jeg i Washington for å styrke vår evne til å forsvare ukrainske barn, våre familier, våre hjem, frihet og demokrati i verden, sier Zelenskyj.

De to er også enige om konkrete tiltak for å øke korneksporten fra Ukraina i lys av den russiske blokaden og spenningen med nabolandet Polen – uten at det ble kjent noen detaljer om tiltakene.

En tjenesteperson opplyste tidligere at pakken var ventet å inneholde den andre leveransen av klaseammunisjon til bruk i 155 mm Howitzer-kanoner.

Får ikke Atacms

Biden opplyser at Ukraina også får luftforsvarssystemer at typen Hawk.

Ukraina har lenge ønsket seg Atacms-raketter, som har en rekkevidde på over 320 kilometer, men ifølge nyhetsbyrået AFP er ikke slike en del av den nye pakken.

Biden kunne opplyse at de første amerikanske stridsvognene av typen M1 Abrams er ventet å ankomme Ukraina i neste uke.