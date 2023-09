Polens president: Statsministerens Ukraina-uttalelse er mistolket

NTB

Den polske statsministeren Mateusz Morawieckis uttalelse om at landet ikke vil gi nye våpenleveranser til Ukraina, er mistolket, ifølge landets president.

Polen kommer ikke til å gå for nye våpenleveranser til Ukraina, sa landets Morawiecki i et intervju med Polsat News sent onsdag.

Torsdag kveld sier president Andrzej Duda at uttalelsen er blitt mistolket.

– Morawieckis ord ble tolket i verst mulig mening. Slik jeg ser det, mente statsministeren at vi ikke vil overføre noen av de nye våpnene vi for tiden kjøper for å modernisere den polske hæren, til Ukraina, sier Duda.

Polen startet en storstilt opprustning av forsvaret etter Russlands angrep på Ukraina i februar i fjor. Landet er i ferd med å kjøpe inn et stort antall kampfly, stridsvogner, helikoptre, artillerivogner og andre våpen. Blir innkjøpene gjennomført etter planen, vil det polske forsvaret bli blant Europas største.