Wang til Putin: Kina og Russland må styrke samarbeidet

NTB

Kina og Russland må jobbe for å styrke samarbeidet i møte med en «kompleks internasjonal situasjon», sa Wang Yi under møtet med Vladimir Putin i St. Petersburg.

– Begge sider må styrke sitt multilaterale strategiske samarbeid, beskytte legitime rettigheter og interesser og gjøre nye anstrengelser for å fremme internasjonal orden for rettferdighet, sa Kinas utenriksminister, ifølge en engelsk opplesning fra Beijings nyhetsbyrå Xinhua.

Den russiske presidenten svarte med å si at Kina og Russlands standpunkter er like når det gjelder fremveksten av det han kaller en «multipolar verden», ifølge en opplesning fra Kreml. Begge har tatt til orde for en «mer rettferdig verdensorden».

Wang er denne uken på et fire dager langt besøk i Russland. Putin skal etter planen besøke Beijing i oktober for å møte sin kinesiske motpart Xi Jinping.

