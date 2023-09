CNBC: Nær en løsning på manusforfatter-streiken i Hollywood

NTB

En løsning i konflikten mellom produsenter og manusforfattere i Hollywood kan være på plass allerede torsdag, opplyser kilder til CNBC.

Writers Guild of America (WGA), som har 11.500 medlemmer, gikk ut i streik i starten av mai i år.

Ifølge CNBC er partene nær ved å underskrive en avtale som vil avslutte streiken, og den kan være over allerede torsdag.

CNBC-journalisten David Faber skriver på X/Twitter at partene møttes ansikt til ansikt onsdag. Han opplyser at personer tett på forhandlingene advarer om at streiken trolig fortsetter til neste år dersom det ikke blir en avtale torsdag.

Forhandlingene mellom Writers Guild of America (WGA) og de store studioene brøt sammen som følge av uenighet om flere saker, som økonomisk kompensasjon, krav om minimumsbemanning og vederlag knyttet til strømmetjenester.

Streiken ble utvidet 14. juli da skuespillernes fagforening Screen Actors Guild tok sine medlemmer etter at samtaler om lønn og strid rundt bruk av kunstig intelligens ikke førte fram.

Resultatet av de to streikene er at store deler av underholdningsindustrien i Hollywood har pause, noe som berører produksjon av fjernsynsserier og filmer. Det er første gang siden 1960 at de to fagforeningene streiker samtidig.