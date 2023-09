Polens statsminister: Slutter å sende våpen til Ukraina

Polens statsminister Mateusz Morawiecki under et besøk i Norge i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Polen sender ikke lenger våpen til Ukraina, ifølge landets statsminister Mateusz Morawiecki. Bakgrunnen er kornkonflikten mellom landene.

Morawiecki sa dette onsdag i et intervju med TV-stasjonen Polsat News , ifølge det polske nyhetsbyrået PAP.

Striden mellom Polen og Ukraina er knyttet til eksport av ukrainsk korn.

I intervjuet understreket statsministeren at Polen vil hjelpe Ukraina til seier over «de russiske barbarene», men ikke kunne være med på noe som destabiliserer det polske markedet for korn. Han legger skylda på ukrainske oligarker – og beklaget situasjonen har blitt slik.

Istedenfor å sende våpen til Ukraina sier statsminister Morawiecki at Polen nå «væpner seg med mer moderne våpen». Dette kom som et svar på et spørsmål om hvorvidt Polen skal fortsette å støtte myndighetene i Kyiv på tross av kornkonflikten.

Trofast støttespiller

Polen har vært blant Ukrainas mest trofaste støttespillere etter den russiske invasjonen i februar i fjor og har fram til nå vært blant dem som har donert mest våpen.

Polen huser også rundt 1 million ukrainske flyktninger, som mottar ulike former for støtte og hjelp.

Spenningen mellom myndighetene i Warszawa og Kyiv har blitt mer intens de siste dagene, etter å ha bygget seg opp fra det polske importforbudet ble innført.

Russlands invasjon av Ukraina har sperret skipsrutene som var i bruk før krigen, noe som har ført til at EU-land har blitt en betydelig fraktrute for ukrainsk korn – i tillegg til et eksportmarked.

Kornprisene har falt

I mai gikk EU med på å begrense importen til Bulgaria, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia for å skjerme landenes egne bønder, som ga det ukrainske kornet skylda for et prisfall lokalt.

Fredag i forrige uke opphevet EU importforbudet, med henvisning til at påvirkningen på markedet i de fem landene var borte. Polen, Ungarn og Slovakia kunngjorde umiddelbart at de motsatte seg opphevingen.

Særlig betent er temaet i Polen, som holder valg i neste måned. Det regjerende Lov og orden-partiet har høy oppslutning i jordbruksområder.

– Vi var de første til å gjøre mye for Ukraina, og derfor forventer vi at de har forståelse for våre interesser, sa statsminister Morawieck i intervjuet onsdag.

– Selvsagt forstår vi alle deres problemer, men for oss er interessene til våre bønder det aller viktigste, fortsatte han.

Ukraina reagerer

Ukraina har svart på reaksjonene fra Polen, Ungarn og Slovakia med å varsle en klage til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Tidligere onsdag uttale den polske statsministeren at landet vil utvide lista over ukrainske produkter som forbys solgt i Polen dersom kornkonflikten eskalerer. En tjenesteperson i utenriksdepartementet uttalte at «å legge press på Polen i flernasjonale fora eller å sende klager til internasjonale domstoler ikke er passende måter å løse uenigheter mellom landene våre».

Ukraina svarte med å kalle inn den polske ambassadøren til landet og be regjeringen i Warszawa være mer «konstruktive» i tilnærmingen til konflikten.