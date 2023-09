Ukrainsk elitestyrke skaper panikk i Russlands hær: – Vi ødelegger fienden

Spesialtrente soldater opererer i det skjulte på slagmarken. Uten å bli oppdaget, og uten å være i direkte konfrontasjon med fienden, påfører eliteenheten russerne betydelige tap.

– Mitt team har drept 524 russere. Syttiseks av dem er mine.

Det forteller Kuzia, en av spesialenhetens mest dødelige angripere til BBC.

Før invasjonen jobbet han på en fabrikk. Han følte seg tvunget til å ta opp kampen, selv om han aldri har likt å bruke våpen.

– Vi dreper ikke mennesker, vi ødelegger fienden

Soldaten viser til digitale spor som registrerer hvert skudd som avfyres gjennom skarpskytternes våpen. Når prosjektilet treffer sitt offer, blir dette registrert som dødelig treff.

– Det er ingenting å være stolt av. Vi dreper ikke mennesker, vi ødelegger fienden, forteller elitesoldaten.

Hans avdeling opererer i og utenfor den utbombede byen Bakhmut. Etter at den lenge varslede motoffensiven for alvor kom i gang, har ukrainske styrker gjenerobret kilometer for kilometer rundt byen. Nå har de satt russerne under kraftig press og delvis omringet dem.

Jakter på russiske offiserer



En svært viktig del av krigføringen er å ta ut enkeltsoldater, gjerne russiske offiserer, dersom de kommer på skuddhold. Med ett eller flere velrettede skudd kan de ta ut nøkkelpersonell på lang avstand.

BBC har som eneste vestlige medie fått eksklusiv tilgang til et team av snikskyttere. Enheten omtales som «The Ghosts of Bakhmut». De skal være usynlige og overraske når fienden minst venter det.

Ekspert: – Et tegn på desperasjon

De fleste angrepene foregår om natten med infrarødt sikte. Når de trekker av sine våpen, er det snakk om sekunder før kulen når sitt mål, og døden inntreffer.

Skulle russerne få tak i dem, ligger de tynt an. De opererer alltid innenfor rekkevidden til russisk artilleri, men lar seg ikke skremme av det.

– Du kan gjemme deg for artilleri, men ikke for en snikskytter. Hvert oppdrag er farlig. Gjør vi en feil, kan fienden treffe deg. Selvfølgelig er jeg redd. Bare en idiot ville ikke vært det, sier en av elitesoldatene.

Går lange etapper til fots før de går i skjul



Oppdragene er alltid forbundet med høy risiko. Ofte må de gå lange etapper til fots etter å ha blitt kjørt til frontlinjen.

De opererer i terrenget hvor russerne minst venter det. De er gode på å kamuflere seg og velger skytestillinger som vanskelig kan oppdages av fiendens droner.

De vet at hvert oppdrag kan bli det siste. Men ønsket om å befri fedrelandet er sterkere enn frykten. Derfor holder de ut og begir seg ut gang på gang i ly av nattemørket for å drepe Putins forhatte soldater.