FNs generalsekretær på klimamøte: – Helvetes porter er åpnet

NTB

Menneskehetens avhengighet av fossil energi har åpnet helvetes porter, sa FNs generalsekretær António Guterres på klimatoppmøtet under FNs høynivåuke.

I talen viste han til «fryktelig hete» og historiske branner som følge av klimaendringene.

– Framtida er ikke fastlåst. Det er opp til ledere som dere å skrive den, sa FN-sjefen onsdag.

Toppmøtet varer én dag og holdes i forbindelse med høynivåuka under FNs hovedforsamling. Kun land med planer om å skjerpe sine klimamål får taletid – og Norge er ett av landene som ikke slipper til.

Brasil skjerper mål

Heller ikke USA og Kina, verdens to største utslippsnasjoner, får tale på møtet. Storbritannia, India og Japan er også utelukket.

Danmark, Island, Brasil og Pakistan har på sin side sluppet gjennom nåløyet. Til sammen skal 34 av verdens nesten 200 land tale.

Den brasilianske miljøministeren Marina Silva kunngjorde at Brasil skjerper sitt utslippsmål. Landet tar nå sikte på å kutte minst 50 prosent av sine utslipp innen 2030, sammenlignet med nivået i 2005.

Kenyas president William Ruto tok til orde for globale avgifter på flytrafikk og handel med fossil energi for å finansiere grønne investeringer.

Rekordvarme og styrtregn

Dramatiske klimaadvarsler har nærmest blitt et varemerke for Guterres, som også tidligere har brukt bibelske metaforer for å få fram alvoret.

– Vi er på full fart mot klimahelvete. Menneskeheten har et valg: samarbeide eller gå til grunne, sa FN-sjefen på fjorårets klimatoppmøte i Egypt.

De siste månedene har vært preget av rekordvarme, store skogbranner, ekstremnedbør og flom i en lang rekke land. Perioden fra juni til august var på verdensbasis trolig den varmeste på 120.000 år, ifølge forskere.

I sin tale onsdag sa Guterres at han likevel er usikker på om alle verdens ledere forstår alvoret.

Storbritannia utsetter

Samtidig som møtet pågikk, kunngjorde Storbritannias statsminister Rishi Sunak i London at han utsetter flere planlagte tiltak for å kutte utslipp.

Begrunnelsen var at vanlige briter ikke må påføres for store belastninger. Sunak frykter at befolkningen kan vende seg mot klimaomstillingen av samfunnet hvis kostnadene blir for store.

Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), som er til stede i New York, sier han gjerne skulle sett at Norge fikk tale på klimatoppmøtet.

Overfor NTB viser han til at Norge har doblet den årlige klimabistanden og er blant verdens største bidragsytere til arbeid for å verne regnskog.