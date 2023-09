Iran vil skjerpe straffen for kvinner som bryter klesregler

Irans president Ebrahim Raisi, her fra FNs høynivåuke i New York tidligere denne uken. Foto: Seth Wenig / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et nytt iransk lovforslag åpner for at kvinner som bryter landets strenge regler om påkledning, kan risikere opp mot ti års fengsel.