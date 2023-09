Borrell: EUs utenriksministre skal møtes i Ukraina

NTB

Utenriksministrene fra de 27 EU-landene skal møtes i Ukrainas hovedstad Kyiv i nær framtid. Det sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Borrell kunngjorde det planlagte utenriksministermøtet mandag kveld etter et EU-møte som fant sted på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York.

Ifølge diplomatkilder i EU kan møtet, hvis betydning først og fremst blir omtalt som symbolsk, holdt i løpet av første uke i oktober. Men Borrell kunne mandag kveld ikke bekrefte noen dato. Han vil kunngjøre det snart, sa han.

Et av temaene på møtet skal handle om Borrells forslag om mer langsiktige økonomiske forpliktelser fra EU til det ukrainske forsvaret. Finansiering av leveranser av moderne kampfly og raketter skal også diskuteres. Borrells plan går ut på at EU skal forplikte seg til å gi 5 milliarder euro til disse formålene, i overkant av 57 milliarder kroner, hvert år fra 2024 til utgangen av 2027.

I tillegg ligger det an til at utenriksministrene skal snakke om utsiktene for et framtidig ukrainsk EU-medlemskap. Ukraina har hatt status som kandidatland siden juni i år.