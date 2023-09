Ukrainske elitestyrker skal ha gjennomført droneangrep mot Wagner-tropper i Afrika

Ukrainske spesialstyrker skal stå bak flere droneangrep mot Wagner-tropper i Sudan.

Det er CNN som melder om angrepene.

Dersom rapportene er riktige vil det være første gang ukrainske styrker opererer utenfor Ukraina og Russland.

Det vil derfor være et signal om at den blodige konflikten kan være i fred med å spre seg til andre kontinent, og at Ukraina er villig til å slå til mot russiske interesser utenfor Europa.

Ifølge CNNs kilder skal de angivelige ukrainske angrepene ha blitt utført 8. september. Ut i fra de opplysninger som foreligger regnes det som sannsynlig at ukrainske spesialstyrker står bak flere droneangrep mot Wagner-enheter i det borgerkrigsrammede landet Sudan.

Brukte samme taktikk



I angrepene skal det ha blitt brukt to typer droner, som er mye benyttet av ukrainske styrker. Taktikken som ble brukt i angrepene skal også være den samme som det ukrainske militæret bruker for å slå ut russiske styrker.

Den Wagner-støttede militsen Rapid Support Forces (RSF) har kjempet mot den sudanesiske hæren om kontroll over landet siden april. Det skal ha vært gjennomført til sammen åtte angrep mot Wagner-styrker i Sudan.

Angrep to dager etter at våpenforsendelse fra Wagner

Droneangrepene skal ha blitt rettet mot byen Omdurman. Dronene skal ha fløyet over Nilen fra Sudans hovedstad Khartoum. Dronene som ble brukt har en rekkevidde på rundt 30 kilometer. Ifølge CNN tyder dette på at dronene ble avfyrt fra Sudans hovedstad.

Ifølge videoopptak, som CNN har tilgang til, viser droneangrepene kjennetegnene på ukrainsk droneangrep. Angrepene startet 8. september, to dager etter at Wagner-milits sendte flere lastebiler lastet med våpen til en Wagner-base i Sudan. Dronekontrolleren skal også ha hatt ukrainsk tekst.

Skepsis i USA og Sudan



Kilder i det sudanske forsvaret stiller seg tvilende til at Ukraina skal ha gjennomført angrep på sudansk territorium. Den samme skepsisen gir amerikanske tjenestemenn uttrykk for.

Myndighetene i Kyiv har ikke tatt på seg ansvaret for den hemmelige operasjonen mot Wagner Gruppen i Sudan. Angrepet er heller ikke bekreftet av andre uavhengige kilder.