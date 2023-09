Flomkatastrofen i delt Libya fører til samarbeid mellom stridende

Til tross for advarsler fra eksperter ble ikke dammene over Derna vedlikeholdt. 11. september brast demningene og ødela store deler av byen Derna. Mer enn 11.000 mennesker mistet livet. Foto: Jamal Alkomaty/AP/NTB

NTB

Den ødeleggende flomkatastrofen i Libya som tok mer enn 11.000 liv, har tvunget de to regjeringene i det delte landet til samarbeid. Kravet om enhet vokser.

Etter tolv år med konflikt og splittelse har den kollektive sorgen over tapene i flomkatastrofen forvandlet seg til et stadig sterkere krav om enhet, ifølge nyhetsbyrået AP. Tragedien har også satt press på de ledende politikerne som mange libyere mener er ansvarlige for katastrofen.

Siden 2014 har Libya vært delt mellom to regjeringer. En internasjonalt anerkjent regjering i hovedstaden Tripoli og en rivaliserende administrasjon i øst der flommen rammet.

Begge grupperingene har støtte fra internasjonale beskyttere og væpnet milits som har økt sin makt siden Muammar Gaddafis regime ble styrtet i 2011. FN har gjort utallige mislykkede forsøk på å bygge bro mellom de to maktsentrene i Libya.

Umiddelbar støtte i folket

Flomkatastrofen rammet byen Derna på morgenen 11. september. To demninger i fjellene over Derma brast og sendte kaskader av vann mot havnebyen. Hele nabolag ble totalt utslettet, og minst 11.300 mennesker ble drept. I tillegg mistet mer enn 30.000 mennesker alt de hadde.

Katastrofen utløste en umiddelbar støtte til folket i Derna. Folk i nabobyene Benghazi og Tobruk tilbød hjelp til folk som mistet sine hjem. Også fra vest kom det hjelp. I hovedstaden Tripoli ble sykehus omgjort for å utføre gratis operasjoner til skadde fra flomkatastrofen.

Oljearbeideren Ali Khalifa bor vest for Tripoli. Han forteller hvordan han og slektninger sluttet seg til en kolonne med kjøretøyer som tok seg til Derna for å hjelpe til i redningsarbeidet.

– Til og med den lokale speiderforeningen sluttet seg til, sier han til AP.

Samarbeider om å gi hjelp

50-åringen Mohamed al-Harari sier seg enig i beskrivelsen av en landsdekkende solidaritet med flomofrene.

– Smerten over det som skjedde i Derna, deles av folk i Vest-, Sør- og Øst-Libya, sier al-Harari.

Katastrofen har fått de uforsonlige administrasjonene til å samarbeide om å gi hjelp. Det er bare to år siden det var væpnede kamper mellom de to sidene. Da ble Tripoli beleiret i nesten ett år under et mislykket forsøk på å overta hovedstaden.

– Vi har til og med sett militære kommandører fra Tripoli komme til Derna for å støtte, sier Libya-analytiker Claudia Gazzini i International Crisis Group.

Hadde penger til vedlikehold

Men spesielt de første dagene var distribusjonen av hjelp svært dårlig organisert. Over hele landet har katastrofen vist fram manglene ved Libyas delte politiske system.

Mens ungdommen sprang til for å hjelpe, var det ifølge journalist Ibrahim al-Sunwisi full forvirring i begge administrasjonene.

Andre legger skylda for katastrofen på administrasjonen. En rapport fra den Libyske sivilombudsmannen i 2021 peker på at dammene ikke var vedlikeholdt til tross for at det i 2012 og 2013 var satt av penger til formålet.

Lovløsheten i landet er også blodfersk. Så sent som i august i år ble minst 45 mennesker drept utenfor Tripoli i kamper mellom rivaliserende militsgrupper.

Starter granskning

Under sterkt press uttalte riksadvokat al-Sediq al-Sour fredag at de vil granske damkollapsen. Både dagens myndigheter i Derna og tidligere administrasjoner skal omfattes av granskingen.

Statsministeren i Tripoli-regimet, Abdul-Hamid Dbeibah, innrømmet at hans administrasjon er ansvarlige for vedlikeholdet av dammene, men ikke for at mange tusen døde da demningene brast.

Lederen for den østlige administrasjonen, Aguila Saleh, beskriver katastrofen som en «uforlignelig naturkatastrofe.