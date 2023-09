Fetterman slår tilbake mot DeSantis etter klesfornærmelse

Senator John Fetterman i USA tar til motmæle etter at Floridas guvernør Ron DeSantis tok avstand fra hans uformelle klesvaner. – Jeg kler meg som han driver valgkamp.

Senatets majoritetsleder Chuck Schumer instruerte denne uken bevæpningssersjanten og dørvakten til USAs senat om ikke lenger å håndheve kleskoden.

Kleskoden har i flere tiår vært en uskreven regel i Senatet, der medlemmene vanligvis har gått i dress og annen formell bekledning. Den nye endringen vil bare gjelde senatorene, ikke deres ansatte.

– Senatorene kan selv velge hva de vil ha på seg i Senatet. Jeg vil fortsette å bruke dress, sier Schumer.

Får skylda

De nøyaktige detaljene om hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt i senatssalen er foreløpig ikke kjent, og det samme gjelder Schumers begrunnelse for å endre retningslinjene.

Til tross for mangelen på informasjon har mange republikanere valgt å legge skylden for endringen på Fetterman, den progressive senatoren fra Pennsylvania som ble innvalgt ved fjorårets mellomvalg. Selv om Fetterman ofte har gått i dress og slips på Capitol Hill, har han også ofte gått i hettegenser og basketballshorts, noe han var kjent for før han ble valgt inn i Senatet.

Mandag sluttet DeSantis – som for tiden kjemper om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024 – seg til republikanerne som går etter Fettermans klesvaner under et valgkamparrangement.

– Det amerikanske senatet har nettopp avskaffet kleskoden sin fordi du har denne fyren fra Pennsylvania, som har mange problemer, han går i sweatshirts, hettegensere og shorts. Vi må heve standardene i dette landet, ikke senke dem, sa DeSantis.

Som svar på DeSantis' kommentarer gikk Fetterman ut på X, den tidligere Twitter-plattformen, med et svar der han sammenlignet sin egen klesstil med guvernørens sviktende valgmuligheter.

«Jeg kler meg slik han driver valgkamp», skrev Fetterman.

Synkende støtte

DeSantis ble av flere sett på som fremtiden for det republikanske partiet etter at han ble gjenvalgt i mellomvalget i 2022, men i månedene som har gått siden han offisielt gikk inn i valgkampen, har utsiktene sviktet.

Selv om han på meningsmålingene konsekvent har ligget foran alle de andre republikanske kandidatene, har han også konsekvent ligget langt bak tidligere president Donald Trump.

Ifølge meningsmålingsbyrået «FiveThirtyEight» nasjonale målinger har Trump for tiden rundt 55 prosent oppslutning blant de republikanske velgerne, mens DeSantis bare har rundt 14 prosent.

Guvernørens oppslutning på meningsmålingene har også gått gradvis nedover siden toppnoteringen på rundt 40 prosent i begynnelsen av januar, da han lå side om side med Trump.