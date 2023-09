Jens Stoltenberg: Ukraina har akutt behov for mer luftforsvar

Generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg, er i New York på FNs hovedforsamling. Der forsikrer han om at Nato kan forvente langvarig støtte. Foto: Pontus Höök / NTB

NTB

Ukraina har et desperat behov for mer luftforsvar. Både nye våpen, ammunisjon og reservedeler er nødvendig, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han omtaler krigen som en utmattelseskrig, men hevder at det ikke er snakk om stillstand. Motoffensiven i Ukraina har gått saktere enn mange håpet på.

Stoltenberg sier mer våpen fortsatt er den beste måte å støtte Ukraina på.

– Hvis vi ønsker å få en slutt på krigen, og hvis vi ønsker en rettferdig og varig fred, så er militær støtte til Ukraina veien å gå, sier Stoltenberg.

– Det er et akutt behov for luftforsvar. Ikke bare nye våpensystemer, men også ammunisjon, vedlikehold og reservedeler. Vi ser at luftforsvar redder liv hver dag i Ukraina, sier han.

Stoltenberg er til stede i New York på høynivåuken i FNs hovedforsamling. Der advarte USAs president Joe Biden om at Russland satser på at verden går lei krigen. Stoltenberg forsikrer om at de kommer til å støtte Ukraina så lenge det trengs.

– Vi er forberedt for den lange distansen. Det er ikke fordi vi ikke kan forutsi nøyaktig hvor lenge denne krigen kommer til å vare, men fordi vi må sende et tydelig signal om at president Putin ikke kommer til å holde ut lenger enn oss.